Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Научно-познавательная лекция «Заря космической эры»
Киноафиша Научно-познавательная лекция «Заря космической эры»

Научно-познавательная лекция «Заря космической эры»

О концерте/спектакле

Путешествие в эпоху космонавтики. Лекция в Планетарии

Мы давно привыкли к тому, что живем в эпоху освоения космоса. Однако задумывались ли вы, что начало этой удивительной истории было положено всего 65 лет назад? 4 октября 1957 года в небо взмыл первый искусственный спутник Земли, ставший символом дерзновенной мечты человечества.

Сергей Павлович Королёв, творец этой великой победы, сказал: «Он был мал, этот самый первый искусственный спутник нашей старой планеты, но его звонкие позывные разнеслись по всем материкам и среди всех народов». Этот «металлический шарик с усиками антенн» проложил путь для современных космических технологий.

Эксплорация космоса

Во время нашей программы зрители совершат увлекательное путешествие в начало космической эры. Мы столкнемся с проблемами и трудностями, которые встречали пионеры космонавтики, и испытаем гордость за смелых сынов человечества.

Чудеса космоса

Вы увидите чудеса и красоту космоса, которые вдохновляют поколения. Наша программа, основанная на исторических фактах и новейших достижениях, демонстрирует, что нет ничего невозможного, когда есть стремление к созиданию!

Купить билет на выставка Научно-познавательная лекция «Заря космической эры»

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
4 октября суббота
14:00
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 400 ₽

В ближайшие дни

Полнокупольная программа «Бессмертный подвиг Сталинграда»
6+
Исторические выставки Интерактивный
Полнокупольная программа «Бессмертный подвиг Сталинграда»
27 октября в 16:00 Волгоградский планетарий
от 450 ₽
Полнокупольная программа «Путеводные звезды & Разноцветная Вселенная»
12+
Лекция
Полнокупольная программа «Путеводные звезды & Разноцветная Вселенная»
15 октября в 18:00 Волгоградский планетарий
от 450 ₽
Полнокупольная программа «Путеводные звёзды & Кошки Китц: СуперЛунное приключение»
0+
Лекция
Полнокупольная программа «Путеводные звёзды & Кошки Китц: СуперЛунное приключение»
22 сентября в 10:00 Волгоградский планетарий
от 450 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше