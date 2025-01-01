Меню
Научно-познавательная лекция «Сказочная страна Вселенная»
6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Путешествие по Вселенной для юных исследователей

Приглашаем детей на увлекательное путешествие по misterii Вселенной! В ходе лекции юные зрители смогут ознакомиться с разнообразными космическими явлениями и научными аспектами, связанными с нашей солнечной системой и за ее пределами.

Загадки Солнечной системы

Дети узнают о представлениях древних народов о Солнце, об его размерах и расстоянии от Земли. Лекция также расскажет о Луне, нашем спутнике, и других планетах Солнечной системы. Не забудем упомянуть и о более загадочных объектах, таких как астероиды и кометы, которые населяет наш космос.

Открытия о Галактике

Юные исследователи познакомятся с Галактикой Млечный Путь, узнают о всевозможных звездах, включая белые карлики, нейтронные звезды и даже черные дыры. Эти знания помогут детям понять, из чего состоит безграничная Вселенная.

Интересные факты

Знаете ли вы, что свет от Солнца до Земли добирается за 8 минут? Или что черные дыры обладают такой силой притяжения, что свет не может покинуть их пределы? Эти и другие увлекательные факты ждут детей на лекции.

Не упустите возможность погрузиться в удивительный мир космоса! Ждем юных исследователей!

Октябрь
26 октября воскресенье
10:00
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
от 400 ₽

