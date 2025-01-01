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Научно-познавательная лекция «Путешествие по зодиаку»
Киноафиша Научно-познавательная лекция «Путешествие по зодиаку»

Научно-познавательная лекция «Путешествие по зодиаку»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Звёздное путешествие: Лекция о созвездиях зодиака в Волгоградском планетарии

Каждый из нас знаком с двенадцатью созвездиями зодиака, и особенно с тем, которое соответствует нашему рождению. Эти созвездия – одни из самых древних астрономических объектов, и их история полна увлекательных фактов. В рамках предстоящей лекции мы предлагаем погрузиться в мир астрономии и узнать больше о том, как и почему были выделены зодиакальные созвездия на ночном небе.

Что такое эклиптика?

Эклиптика – это путь, по которому движется Солнце по небесной сфере. В лекции мы подробно объясним, как эта концепция связана с зодиакальными созвездиями и почему именно они были выбраны для обозначения различных периодов года.

Главное созвездие зодиака

Среди двенадцати созвездий есть одно, которое считается главным. Мы расскажем о его значении и влиянии на астрологию, а также о том, как оно было воспринято в культуре различных народов.

Путешествие по звёздному небу

Во время лекции зрители смогут насладиться уникальным визуальным опытом: мы представим все зодиакальные созвездия на звездном небе планетария. Вы познакомитесь с происхождением их названий, узнаете об их особенностях и достопримечательностях.

Приглашаем всех желающих присоединиться к этому увлекательному путешествию по звёздному небу, которое откроет вам новые горизонты в понимании астрономии и астрологии!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 7 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
16:00 от 400 ₽

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