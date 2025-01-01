Знаете ли вы, кто такие гномы? А ведь среди них есть и гномы-астрономы! На нашем уникальном спектакле вы сможете познакомиться с этими увлекательными персонажами и отправиться в захватывающее путешествие по галактике Млечный Путь.
В программе вы узнаете:
Также участники узнают многое о нашем Солнце: где оно находится, какие планеты входят в состав Солнечной системы и на каких из них может существовать жизнь.
И это еще не все! Гостей ждет возможность побывать в астрономической обсерватории планетария. Здесь вы сможете увидеть небесные тела вблизи и задать свои вопросы опытным астрономам.
Не упустите шанс узнать больше о нашем удивительном космосе вместе с гномами-астрономами! Ждем вас на спектакле!