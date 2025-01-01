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Научно-познавательная лекция «Путешествие гнома-астронома»
Киноафиша Научно-познавательная лекция «Путешествие гнома-астронома»

Научно-познавательная лекция «Путешествие гнома-астронома»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Путешествие в мир астрономии с гномами-астрономами

Знаете ли вы, кто такие гномы? А ведь среди них есть и гномы-астрономы! На нашем уникальном спектакле вы сможете познакомиться с этими увлекательными персонажами и отправиться в захватывающее путешествие по галактике Млечный Путь.

Что вас ждет на спектакле?

В программе вы узнаете:

  • Как выглядит галактика Млечный Путь;
  • Из чего она состоит и какие у нее размеры;
  • Где рождаются новые звезды;
  • Чем Млечный Путь похож и не похож на другие галактики;
  • Как выглядят другие звездные острова.

Астрономия для всех

Также участники узнают многое о нашем Солнце: где оно находится, какие планеты входят в состав Солнечной системы и на каких из них может существовать жизнь.

Посещение астрономической обсерватории

И это еще не все! Гостей ждет возможность побывать в астрономической обсерватории планетария. Здесь вы сможете увидеть небесные тела вблизи и задать свои вопросы опытным астрономам.

Не упустите шанс узнать больше о нашем удивительном космосе вместе с гномами-астрономами! Ждем вас на спектакле!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 16 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
10:00 от 400 ₽

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