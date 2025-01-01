Путешествие в мир астрономии с гномами-астрономами

Знаете ли вы, кто такие гномы? А ведь среди них есть и гномы-астрономы! На нашем уникальном спектакле вы сможете познакомиться с этими увлекательными персонажами и отправиться в захватывающее путешествие по галактике Млечный Путь.

Что вас ждет на спектакле?

В программе вы узнаете:

Как выглядит галактика Млечный Путь;

Из чего она состоит и какие у нее размеры;

Где рождаются новые звезды;

Чем Млечный Путь похож и не похож на другие галактики;

Как выглядят другие звездные острова.

Астрономия для всех

Также участники узнают многое о нашем Солнце: где оно находится, какие планеты входят в состав Солнечной системы и на каких из них может существовать жизнь.

Посещение астрономической обсерватории

И это еще не все! Гостей ждет возможность побывать в астрономической обсерватории планетария. Здесь вы сможете увидеть небесные тела вблизи и задать свои вопросы опытным астрономам.

Не упустите шанс узнать больше о нашем удивительном космосе вместе с гномами-астрономами! Ждем вас на спектакле!