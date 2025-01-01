Космический телескоп «Хаббл» — это не просто инструмент, а настоящий научный феномен, знакомый многим. Запущенный в 1990 году, он открыл перед человечеством новые горизонты в понимании Вселенной. Его яркие и красочные снимки регулярно радуют глаз пользователей интернета и читателей научных журналов.
Несмотря на популярность телескопа, многие не знают, кто же такой Эдвин Хаббл — ученый, в честь которого он назван. Эта программа позволит участникам подробнее узнать о его жизни и вкладе в астрономию. Эдвин Хаббл стал основоположником современных представлений о расширении Вселенной, и его открытия изменили наше восприятие космоса.
В рамках научно-познавательной программы гости смогут ознакомиться с:
Не упустите возможность углубиться в удивительный мир астрономии и узнать больше о том, как наш космический наблюдатель изменил представления о Вселенной!