Погружение в мир космоса: программа о телескопе «Хаббл» в Волгоградском планетарии

Космический телескоп «Хаббл» — это не просто инструмент, а настоящий научный феномен, знакомый многим. Запущенный в 1990 году, он открыл перед человечеством новые горизонты в понимании Вселенной. Его яркие и красочные снимки регулярно радуют глаз пользователей интернета и читателей научных журналов.

Кто такой Эдвин Хаббл?

Несмотря на популярность телескопа, многие не знают, кто же такой Эдвин Хаббл — ученый, в честь которого он назван. Эта программа позволит участникам подробнее узнать о его жизни и вкладе в астрономию. Эдвин Хаббл стал основоположником современных представлений о расширении Вселенной, и его открытия изменили наше восприятие космоса.

Что вас ждет на встрече?

В рамках научно-познавательной программы гости смогут ознакомиться с:

Историей создания и вывода телескопа на орбиту;

Достижениями и научными открытиями, которые стали возможны благодаря «Хабблу»;

Законом Хаббла и его значением для понимания эволюции Вселенной.

Не упустите возможность углубиться в удивительный мир астрономии и узнать больше о том, как наш космический наблюдатель изменил представления о Вселенной!