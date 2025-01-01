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Научно-познавательная лекция «Хаббл»: взгляд во Вселенную»
Киноафиша Научно-познавательная лекция «Хаббл»: взгляд во Вселенную»

Научно-познавательная лекция «Хаббл»: взгляд во Вселенную»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Погружение в мир космоса: программа о телескопе «Хаббл» в Волгоградском планетарии

Космический телескоп «Хаббл» — это не просто инструмент, а настоящий научный феномен, знакомый многим. Запущенный в 1990 году, он открыл перед человечеством новые горизонты в понимании Вселенной. Его яркие и красочные снимки регулярно радуют глаз пользователей интернета и читателей научных журналов.

Кто такой Эдвин Хаббл?

Несмотря на популярность телескопа, многие не знают, кто же такой Эдвин Хаббл — ученый, в честь которого он назван. Эта программа позволит участникам подробнее узнать о его жизни и вкладе в астрономию. Эдвин Хаббл стал основоположником современных представлений о расширении Вселенной, и его открытия изменили наше восприятие космоса.

Что вас ждет на встрече?

В рамках научно-познавательной программы гости смогут ознакомиться с:

  • Историей создания и вывода телескопа на орбиту;
  • Достижениями и научными открытиями, которые стали возможны благодаря «Хабблу»;
  • Законом Хаббла и его значением для понимания эволюции Вселенной.

Не упустите возможность углубиться в удивительный мир астрономии и узнать больше о том, как наш космический наблюдатель изменил представления о Вселенной!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 28 августа
Волгоградский планетарий Волгоград, Гагарина, 14
16:00 от 400 ₽

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