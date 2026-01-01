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Научная елка Wow! How?
Киноафиша Научная елка Wow! How?

Спектакль Научная елка Wow! How?

Космос как предчувствие 6+
Режиссер Алексей Розин
Продолжительность 2 часа
Возраст 6+

О спектакле

Приглашаем на новогоднее научное шоу от Wow! How?

Wow! How? уже 10 лет вдохновляет детей и взрослых, превращая науку в увлекательное и захватывающее приключение! В честь юбилейного сезона команда приготовила совершенно новое новогоднее представление, которое удивит и детей, и взрослых неожиданной историей о самом Деде Морозе.

Что вас ждет?

Эта ёлка раскрывает тайны Деда Мороза с научной точки зрения! В увлекательной форме мы исследуем происхождение Деда Мороза, разбираем вопросы, которые волнуют поколения:

  • Кто такой Дед Мороз и когда он появился?
  • Почему он носит посох, и зачем ему волшебный мешок?
  • Как в мешок помещаются подарки для всех детей мира?

Уникальные научные эксперименты

На каждый из этих вопросов будут даны научные и обоснованные ответы, подкрепленные захватывающими сценическими экспериментами! В этом шоу вы увидите три десятка лучших экспериментов на сцене, которые сделают тайны волшебства и физики доступными и понятными для всех зрителей.

Подарите себе и своим близким незабываемое научное шоу, где каждый почувствует себя исследователем и откроет удивительный мир науки и новогодних чудес!

Фотографии

Научная елка Wow! How? Научная елка Wow! How? Научная елка Wow! How? Научная елка Wow! How? Научная елка Wow! How? Научная елка Wow! How? Научная елка Wow! How? Научная елка Wow! How? Научная елка Wow! How?
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