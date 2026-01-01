Приглашаем на новогоднее научное шоу от Wow! How?

Wow! How? уже 10 лет вдохновляет детей и взрослых, превращая науку в увлекательное и захватывающее приключение! В честь юбилейного сезона команда приготовила совершенно новое новогоднее представление, которое удивит и детей, и взрослых неожиданной историей о самом Деде Морозе.

Что вас ждет?

Эта ёлка раскрывает тайны Деда Мороза с научной точки зрения! В увлекательной форме мы исследуем происхождение Деда Мороза, разбираем вопросы, которые волнуют поколения:

Кто такой Дед Мороз и когда он появился?

Почему он носит посох, и зачем ему волшебный мешок?

Как в мешок помещаются подарки для всех детей мира?

Уникальные научные эксперименты

На каждый из этих вопросов будут даны научные и обоснованные ответы, подкрепленные захватывающими сценическими экспериментами! В этом шоу вы увидите три десятка лучших экспериментов на сцене, которые сделают тайны волшебства и физики доступными и понятными для всех зрителей.

Подарите себе и своим близким незабываемое научное шоу, где каждый почувствует себя исследователем и откроет удивительный мир науки и новогодних чудес!