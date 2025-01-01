Научиться шутить с комиками Moscow StandUp Show

Мастер-класс по комедийному искусству с Moscow StandUp Show

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс от комиков проекта Moscow StandUp Show. Это не просто школа комедии или курсы по стендапу, а яркое и увлекательное событие, которое пройдет всего за два часа!

Что вас ждет?

На мастер-классе люди, не имеющие опыта в юморе, освоят основные механизмы построения шуток и создадут множество качественных реприз. Вам не понадобятся специальные навыки — всего лишь внимание, тетрадь и ручка!

Структура занятия

Каждый мастер-класс строится вокруг одного из шести основных механизмов шутки:

Слом

Каламбур

Утрирование

Проекция

Сравнение

Парадокс

Занятие включает в себя следующие этапы:

Разминочные упражнения для активации вашего мозга. Упражнения для понимания выбранного механизма. Практические задания, в ходе которых вы быстро и легко создадите смешные шутки.

Помощь профессионалов

Наши опытные комики будут рядом с вами, чтобы объяснить принципы создания шуток, исправить ошибки и помочь вам на 100% освоить этот увлекательный процесс за короткое время.

Не упустите возможность раскрыть свой юмористический потенциал и провести вечер в компании талантливых комиков!