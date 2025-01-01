Научиться шутить с комиками Moscow StandUp Show

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс от комиков проекта Moscow StandUp Show. Это не просто школа комедии или курсы по стендапу, а яркое и увлекательное событие, которое пройдет всего за два часа!
На мастер-классе люди, не имеющие опыта в юморе, освоят основные механизмы построения шуток и создадут множество качественных реприз. Вам не понадобятся специальные навыки — всего лишь внимание, тетрадь и ручка!
Каждый мастер-класс строится вокруг одного из шести основных механизмов шутки:
Занятие включает в себя следующие этапы:
Наши опытные комики будут рядом с вами, чтобы объяснить принципы создания шуток, исправить ошибки и помочь вам на 100% освоить этот увлекательный процесс за короткое время.
Не упустите возможность раскрыть свой юмористический потенциал и провести вечер в компании талантливых комиков!