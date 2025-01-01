Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Научиться шутить с комиками Moscow StandUp Show
Билеты от 990₽
Киноафиша Научиться шутить с комиками Moscow StandUp Show

Научиться шутить с комиками Moscow StandUp Show

18+
Возраст 18+
Билеты от 990₽

О концерте/спектакле

Мастер-класс по комедийному искусству с Moscow StandUp Show

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс от комиков проекта Moscow StandUp Show. Это не просто школа комедии или курсы по стендапу, а яркое и увлекательное событие, которое пройдет всего за два часа!

Что вас ждет?

На мастер-классе люди, не имеющие опыта в юморе, освоят основные механизмы построения шуток и создадут множество качественных реприз. Вам не понадобятся специальные навыки — всего лишь внимание, тетрадь и ручка!

Структура занятия

Каждый мастер-класс строится вокруг одного из шести основных механизмов шутки:

  • Слом
  • Каламбур
  • Утрирование
  • Проекция
  • Сравнение
  • Парадокс

Занятие включает в себя следующие этапы:

  1. Разминочные упражнения для активации вашего мозга.
  2. Упражнения для понимания выбранного механизма.
  3. Практические задания, в ходе которых вы быстро и легко создадите смешные шутки.

Помощь профессионалов

Наши опытные комики будут рядом с вами, чтобы объяснить принципы создания шуток, исправить ошибки и помочь вам на 100% освоить этот увлекательный процесс за короткое время.

Не упустите возможность раскрыть свой юмористический потенциал и провести вечер в компании талантливых комиков!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Arma Lounge Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 1, бизнес-квартал «Арма»
18:00 от 990 ₽
21 сентября
Arma Lounge Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 1, бизнес-квартал «Арма»
18:00 от 1990 ₽
22 сентября
Arma Lounge Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 1, бизнес-квартал «Арма»
19:00 от 990 ₽
23 сентября
Arma Lounge Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 1, бизнес-квартал «Арма»
19:00 от 990 ₽
24 сентября
Arma Lounge Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 1, бизнес-квартал «Арма»
19:00 от 990 ₽
25 сентября
Arma Lounge Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 1, бизнес-квартал «Арма»
19:00 от 990 ₽
26 сентября
Arma Lounge Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 1, бизнес-квартал «Арма»
19:00 от 990 ₽
27 сентября
Arma Lounge Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 1, бизнес-квартал «Арма»
18:00 от 990 ₽
28 сентября
Arma Lounge Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 1, бизнес-квартал «Арма»
18:00 от 990 ₽
29 сентября
Arma Lounge Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 1, бизнес-квартал «Арма»
19:00 от 990 ₽
30 сентября
Arma Lounge Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 1, бизнес-квартал «Арма»
19:00 от 990 ₽
1 октября
Arma Lounge Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 1, бизнес-квартал «Арма»
19:00 от 990 ₽
2 октября
Arma Lounge Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 1, бизнес-квартал «Арма»
19:00 от 990 ₽
3 октября
Arma Lounge Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 1, бизнес-квартал «Арма»
19:00 от 990 ₽
4 октября
Arma Lounge Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 1, бизнес-квартал «Арма»
18:00 от 990 ₽
5 октября
Arma Lounge Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 1, бизнес-квартал «Арма»
18:00 от 990 ₽
6 октября
Arma Lounge Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 1, бизнес-квартал «Арма»
19:00 от 990 ₽
7 октября
Arma Lounge Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 1, бизнес-квартал «Арма»
19:00 от 990 ₽
8 октября
Arma Lounge Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 1, бизнес-квартал «Арма»
19:00 от 990 ₽
9 октября
Arma Lounge Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 1, бизнес-квартал «Арма»
19:00 от 990 ₽
10 октября
Arma Lounge Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 1, бизнес-квартал «Арма»
19:00 от 990 ₽
11 октября
Arma Lounge Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 1, бизнес-квартал «Арма»
18:00 от 990 ₽
12 октября
Arma Lounge Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 1, бизнес-квартал «Арма»
18:00 от 990 ₽
13 октября
Arma Lounge Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 1, бизнес-квартал «Арма»
19:00 от 990 ₽
14 октября
Arma Lounge Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 1, бизнес-квартал «Арма»
19:00 от 990 ₽
15 октября
Arma Lounge Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 1, бизнес-квартал «Арма»
19:00 от 990 ₽
16 октября
Arma Lounge Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 1, бизнес-квартал «Арма»
19:00 от 990 ₽
17 октября
Arma Lounge Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 1, бизнес-квартал «Арма»
19:00 от 990 ₽
18 октября
Arma Lounge Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 1, бизнес-квартал «Арма»
18:00 от 990 ₽
19 октября
Arma Lounge Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 1, бизнес-квартал «Арма»
18:00 от 990 ₽
20 октября
Arma Lounge Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 1, бизнес-квартал «Арма»
19:00 от 990 ₽
21 октября
Arma Lounge Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 1, бизнес-квартал «Арма»
19:00 от 990 ₽
22 октября
Arma Lounge Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 1, бизнес-квартал «Арма»
19:00 от 990 ₽
23 октября
Arma Lounge Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 1, бизнес-квартал «Арма»
19:00 от 990 ₽
24 октября
Arma Lounge Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 1, бизнес-квартал «Арма»
19:00 от 990 ₽
25 октября
Arma Lounge Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 1, бизнес-квартал «Арма»
18:00 от 990 ₽
26 октября
Arma Lounge Москва, Ниж.Сусальный пер., 5, стр. 1, бизнес-квартал «Арма»
18:00 от 990 ₽

В ближайшие дни

Блистательный Сальери. Старинный орган, сопрано и контратенор
12+
Классическая музыка
Блистательный Сальери. Старинный орган, сопрано и контратенор
28 сентября в 20:00 Англиканская церковь Святого Андрея
от 1000 ₽
Даниил Крамер, Дарья Чернакова. Игры в джаз
0+
Джаз
Даниил Крамер, Дарья Чернакова. Игры в джаз
14 ноября в 19:00 Концертный зал им. Архиповой
от 1000 ₽
Romantic Jazz
6+
Джаз
Romantic Jazz
31 августа в 20:30 Jam Club
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше