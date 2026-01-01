Спектакль Научи меня жить

Моноспектакль Максима Аверина «Научи меня жить»

«Научи меня жить» — это свежая интерпретация знаменитого моноспектакля Максима Аверина «Всё начинается с любви». За последние годы его увидели более 500 тысяч зрителей в 248 городах России и 18 странах мира.

Что нового в спектакле?

В новом проекте собраны как лучшие номера из предыдущего спектакля, так и новые композиции. Зрителей ждёт увлекательное театральное действо, в котором переплетаются музыка, поэзия и проза, а также искусно оформленная звуковая и световая партитура.

Максим Аверин — многогранный артист

Заслуженный артист России Максим Аверин — один из самых популярных отечественных актёров. Он не только успешный киноактёр, но и ведущий телешоу на Первом канале, а также режиссёр. В его фильмографии более 50 фильмов и сериалов, что подтверждает его талант и разнообразие в творчестве.

О программе спектакля

Моноспектакль «Научи меня жить» — это не просто творческая встреча или концерт. Аверин остаётся один на один с публикой, открывая свою душу в этом глубокоумистительном диалоге. В программе представлены стихи и проза таких авторов, как Давид Самойлов, Александр Вертинский, Роберт Рождественский и Евгений Евтушенко. Также зрители смогут услышать песни советских и российских композиторов.

Энергия и вдохновение

Максим Аверин — артист, который ведёт зрителя за собой, находя в нём искреннего слушателя и собеседника. Его положительная энергия наполняет зал вдохновением и мечтой, проникая в самое сердце каждого зрителя.