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Научи меня жить
Билеты от 2500₽
Киноафиша Научи меня жить

Спектакль Научи меня жить

12+
Продолжительность 2 часа
Возраст 12+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Моноспектакль Максима Аверина

Моноспектакль «Научи меня жить», который уже увидели более полумиллиона зрителей в 248 городах и 18 странах, приглашает вас на встречу с талантом Максима Аверина. Этот актер, чья карьера охватывает более 48 ролей в кино и на телевидении, а также успешные проекты в качестве ведущего и режиссера, открывает новую страницу своего творчества.

Театральное путешествие

«Научи меня жить» — это не просто спектакль, это путешествие в мир театра, где каждый зритель становится участником уникального диалога. Максим Аверин, оставаясь на сцене один на один с публикой, делится самыми сокровенными переживаниями и откровениями.

Мозаика искусства

Спектакль представляет собой мозаику из музыки, поэзии и прозы, в которой гармонично сочетаются звуковые и световые решения. Зрителям предстоит услышать стихи и прозу таких мастеров слова, как Давид Самойлов, Александр Вертинский, Владимир Маяковский, Роберт Рождественский и Владимир Высоцкий, а также насладиться музыкой советских и российских композиторов, дополненной видеорядом.

Режиссер
Максим Аверин
Максим Аверин
В ролях
Максим Аверин
Максим Аверин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 июля
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00 от 2500 ₽

В других городах

Рязань, 5 ноября
Рязанская филармония Рязань, Ленина, 26
19:00 от 1900 ₽

Отзывы

Наша рецензия: Совсем не «Глухарь». Рецензия на спектакль «Научи меня жить» с Максимом Авериным

Популярность — интересная вещь. Сама по себе она не особо трогает, хочется регулярно покорять новые вершины, повышать планку. Так, например, боль многих известных артистов в том, что они актёры одной роли. Мало кого это устраивает, но часть мирится, а часть старается образ разрушить. Ко вторым относится Максим Аверин.

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Фотографии

Научи меня жить Научи меня жить Научи меня жить Научи меня жить Научи меня жить Научи меня жить Научи меня жить Научи меня жить Научи меня жить Научи меня жить Научи меня жить Научи меня жить Научи меня жить Научи меня жить Научи меня жить Научи меня жить Научи меня жить Научи меня жить Научи меня жить Научи меня жить Научи меня жить Научи меня жить Научи меня жить Научи меня жить Научи меня жить Научи меня жить Научи меня жить Научи меня жить Научи меня жить

В ближайшие дни

И100рия
0+
Детский Цирк
И100рия
5 октября в 17:00 Большой Московский цирк
от 1500 ₽
Первое свидание
16+
Мюзикл
Первое свидание
10 сентября в 19:00 МДМ
от 1500 ₽
Бывшие
16+
Комедия
Бывшие
24 сентября в 19:00 Дворец на Яузе
от 1000 ₽
Новости
Аверин уходит из театра Сатиры
Аверин уходит из театра Сатиры Популярный российский актер Максим Аверин принял решение покинуть Театр Сатиры и вступить в труппу легендарного «Ленкома Марка Захарова». Этот переход состоится, начиная с нового театрального сезона.  
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28 июня 2024 07:56
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