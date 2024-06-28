Спектакль Научи меня жить

Моноспектакль Максима Аверина

Моноспектакль «Научи меня жить», который уже увидели более полумиллиона зрителей в 248 городах и 18 странах, приглашает вас на встречу с талантом Максима Аверина. Этот актер, чья карьера охватывает более 48 ролей в кино и на телевидении, а также успешные проекты в качестве ведущего и режиссера, открывает новую страницу своего творчества.

Театральное путешествие

«Научи меня жить» — это не просто спектакль, это путешествие в мир театра, где каждый зритель становится участником уникального диалога. Максим Аверин, оставаясь на сцене один на один с публикой, делится самыми сокровенными переживаниями и откровениями.

Мозаика искусства

Спектакль представляет собой мозаику из музыки, поэзии и прозы, в которой гармонично сочетаются звуковые и световые решения. Зрителям предстоит услышать стихи и прозу таких мастеров слова, как Давид Самойлов, Александр Вертинский, Владимир Маяковский, Роберт Рождественский и Владимир Высоцкий, а также насладиться музыкой советских и российских композиторов, дополненной видеорядом.