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Билеты от 1500₽
Киноафиша Научи меня жить

Спектакль Научи меня жить

12+
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Моноспектакль Максима Аверина в Театре Эстрады

Моноспектакль «Научи меня жить» — это новая версия легендарного спектакля Максима Аверина «Всё начинается с любви». За последние годы его увидели более 500 тысяч зрителей в 248 городах России и 18 странах мира.

Что ждет зрителей?

В новом спектакле собраны как лучшие произведения предыдущего проекта, так и новые композиции. Заслуженный артист России Максим Аверин — один из ведущих и популярных отечественных актёров, успешный киноактёр и ведущий телешоу на Первом канале. Его фильмография насчитывает более 50 фильмов и сериалов.

Театральное действо

«Научи меня жить» обещает расширить представление зрителей о возможностях и таланте этого замечательного артиста. Это не просто творческая встреча или концерт — это полноценное театральное действо с собственной драматургией. Спектакль представляет собой искусно сложенную мозаику из музыки, поэзии и прозы, сопровождаемую мастерской звуковой и световой партитурой.

Поэзия и музыка

Актёр остаётся один на один с публикой и открывает свою душу в этом диалоге. В программе — стихи и проза таких авторов, как Давид Самойлов, Александр Вертинский, Роберт Рождественский, Евгений Евтушенко и других. Кроме того, зрителей ждут песни советских и российских композиторов.

Энергия и вдохновение

Максим Аверин — это артист, который ведёт за собой зрителя, находя в нём искреннего слушателя и собеседника. Его положительная энергия дарит вдохновение и мечту, проникая в самое сердце.

В ролях
Максим Аверин
Максим Аверин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 июля
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
19:00 от 1500 ₽

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