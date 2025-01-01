Спектакль Научи меня любить

Честная история о любви и зависимостях, разыгранная артистами Большого драматического театра

Приглашаем вас на спектакль, который затрагивает глубинные вопросы человеческих отношений и ощущений. «Честная история» — это честное исследование темы любви, в котором режиссер Виталий Тихомиров раскрывает суть и многогранность этого чувства.

Вопросы, которые мы задаем

Спектакль поднимает важные вопросы:

Что такое любовь?

Все ли возрасты покорны любви?

Чем любовь отличается от зависимости?

Достойны ли мы любви?

В ролях – настоящие мастера

В главных ролях выступают актеры Большого Драматического Театра: Варвара Павлова и Матвей Гутман. Их игра обещает быть увлекательной и запоминающейся, оставляющей зрителей в раздумьях после окончания спектакля.

Не упустите возможность погрузиться в мир эмоций, исследовать тонкие грани любви и зависимости. Ждем вас в театре!