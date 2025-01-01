Спектакль-перформанс о человеке и природе

Приготовьтесь к захватывающему спектаклю-перформансу, который погрузит вас в сложные взаимоотношения человека и природы. Это масштабное действо-рассуждение исследует такие понятия, как живая и неживая природа, природа человека и глобальные связи, которые пронизывают наш мир.

Визуальное искусство как основа

Режиссер-постановщик Александр Шуйский, вдохновившись изобразительным искусством, представит зрителям захватывающую галерею, где каждая сцена — это новая картина. С помощью трансформации декораций, смены видео-арта, музыки и костюмов, зритель совершит путешествие от больших общих форм к более детальным, стремясь выяснить, почему человек ведет себя с природой так, как ведет. Зачем мы продолжаем потребительское отношение, несмотря на очевидный вред, наносящийся природе?

Язык тела и коммуникация

Основной язык спектакля — это язык тела, который способен передать искренность и свободу. Но право голоса будет предоставлено как человеку, так и природе. Как они зазвучат? Что скажут друг другу? И, возможно, скажут ли что-то вообще? Важно помнить, что все природное, даже если это и красиво, может быть порой пугающе красивым.

Команда и особенности постановки

Спектакль создан большой командой разнообразных художников и исполнителей. Александр Шуйский объединит на одной сцене театр современного танца «Всем телом» и приглашенных актеров, совмещая танец, физический театр, вокальное искусство и текст. Это поможет рассказать историю человека и природы через все доступные виды искусства.

Экологичная эстетика

Особое внимание в постановке уделяется экологии. Декорации и костюмы созданы эко-френдли методом из вторичных материалов, что подчеркивает актуальность темы спектакля.

Спектакль выпущен при поддержке Департамента культуры города Москвы, компании Российский экологический оператор, креативного пространства Артель и Открытого театрального пространства Арт-Платформа.