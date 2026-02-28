Оповещения от Киноафиши
Наташа Краснова
Наташа Краснова

18+
Возраст 18+

О концерте

Стендап-концерт Наташи Красновой

Приглашаем вас на вечер хорошего настроения и горячих шуток с Наташей Красновой! Это уникальное событие сочетает в себе талант блогера, стендап-комикессы, актрисы, писательницы и участницы популярных шоу «Смех без правил», «Не спать!» и «Comedy Баттл» на ТНТ, а также кандидата педагогических наук.

О мероприятии

В программе стендап-концерта вы услышите целый час лучших шуток, которые не оставят равнодушными даже самых требовательных зрителей.

Праздник смеха и правила для гостей

  • Сбор гостей начнется за час до начала мероприятия. Мы рекомендуем приходить пораньше, чтобы спокойно занять места и сделать заказ с барной карты.
  • Целая съемка шоу запрещена, однако вы можете делать сторис — главное, не выдавать шутки, которые прозвучат на концерте.
  • Обратите внимание, что вход на мероприятие лицам в состоянии алкогольного опьянения не разрешен.
  • Возрастное ограничение: 18+

Не упустите шанс насладиться талантом Наташи Красновой и зарядиться позитивом на целый вечер. Ждем вас!

Купить билет на концерт Наташа Краснова

В других городах
Февраль
28 февраля суббота
21:00
Стендап Челябинск Челябинск, просп. Ленина, 66а, стр. 1
от 1200 ₽

Фотографии

Наташа Краснова

