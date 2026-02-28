Наташа Краснова

Приглашаем вас на вечер хорошего настроения и горячих шуток с Наташей Красновой! Это уникальное событие сочетает в себе талант блогера, стендап-комикессы, актрисы, писательницы и участницы популярных шоу «Смех без правил», «Не спать!» и «Comedy Баттл» на ТНТ, а также кандидата педагогических наук.
В программе стендап-концерта вы услышите целый час лучших шуток, которые не оставят равнодушными даже самых требовательных зрителей.
Не упустите шанс насладиться талантом Наташи Красновой и зарядиться позитивом на целый вечер. Ждем вас!