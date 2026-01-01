Наташа Королёва. Лучшее

Оповещения от Киноафиши
6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт Наташи Королёвой. Известные хиты и новые песни

В выставочном центре «Норд Экспо» состоится концерт певицы Наташи Королёвой. В программе — известные хиты и новые песни, которые не оставят равнодушными ни одного зрителя.

Шоу Наташи включает в себя яркие спецэффекты, световую феерию и интерактивные элементы. Это отличный выбор для тех, кто ценит живое исполнение и искреннюю эмоциональную связь с артистом.

Тёплая и душевная атмосфера наполняет сердца поклонников творчества Наташи Королёвой. Грандиозное шоу с живым звуком и эксклюзивными номерами создаст уникальную энергетику, проникнутую добротой и открытостью, которые певица дарит своим поклонникам уже много лет.

На концерте вас ожидают как уже знакомые песни, так и премьеры, которые ранее не звучали. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!

Исполнители
Королёва Н

В других городах
Март
Апрель
30 марта понедельник
19:00
Воронежский концертный зал Воронеж, Театральная, 17
от 3400 ₽
18 апреля суббота
19:00
Гранд-холл Сибирь Красноярск, Авиаторов, 19 стр 2
от 3400 ₽

Фотографии

