Лекция о реглигии в Древней Греции в Библиотеке по естественным наукам РАН

Приглашаем вас на увлекательную лекцию Натальи Теренковой, посвящённую загадкам древнегреческой религии. В ходе лекции слушатели узнают, как религиозные традиции и обычаи, пережившие своих последователей, продолжают влиять на культуру и повседневную жизнь современных людей.

Что вас ждет?

Религия всегда была неотъемлемой частью человеческой культуры, формирующей идеи и традиции, которые передаются из поколения в поколение. Слушатели смогут осмыслить, как древние боги, мифы и легенды находят отражение в нашем окружении, иногда оставаясь незаметными. Вы сможете увидеть, как эти идеи переплетаются с современными жизненными реалиями.

О лекторе

Наталья Теренкова — культовый культуролог, кандидат наук и доцент ВАК, активно делится своими знаниями в рамках проектов «Культурология для всех» на платформах Яндекс Дзен, YouTube и Рутуб.

Полезная информация

Возрастное ограничение: 6+

Ноябрь
29 ноября суббота
19:00
Библиотека по естественным наукам РАН Москва, Знаменка, 11/11, вход из М.Знаменского пер.
от 1000 ₽

