Лекция о Марине Цветаевой в лектории «Прямая речь»

«Милые дети!» — так начинается открытое письмо Марины Цветаевой, в котором переплетаются советы по этикету и философские размышления, личные переживания и забота о судьбе юного поколения. Искусствовед Наталья Шаинян расскажет о том, как в жизни Цветаевой перемешались материнство и поэзия.

«Первого сорта у меня в жизни были только стихи и дети», — говорила о себе Марина Цветаева. С раннего возраста она писала стихи и мечтала о семейном счастье. Рано вышла замуж и стала матерью еще до двадцати лет. На этой лекции вы узнаете:

Темы лекции

Какими на самом деле были отношения Цветаевой с тремя ее детьми?

В чем заключается цветаевская философия всеобъемлющего материнства?

Что лежит в основе этического кодекса, написанного Мариной Цветаевой как заповеди, обращенные к детям?

Воспитание детей для Цветаевой стало такой же огромной областью творчества и самореализации, как и поэзия. В этом процессе соединились уроки, воспринятые от родителей, собственные ценности, радость открытий, представления о свободе, дисциплине, достоинстве, внимание к детской одаренности и стремление развить в ребенке героическое начало. Отношения с детьми становились для матери источником поэтического вдохновения.

О лекции

Лектор: Наталья Шаинян — филолог, театровед, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Дома-музея Марины Цветаевой, куратор выставок. Она является театральным критиком, блогером и автором научных статей по истории русской культуры Серебряного века.

Информация о мероприятии

Примерная продолжительность: 1 час 30 минут

Рекомендуемый возраст: 14+

Формат: Встреча в живую и онлайн

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