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Наталья Шаинян. Милые дети
Билеты от 1950₽
Киноафиша Наталья Шаинян. Милые дети

Наталья Шаинян. Милые дети

Билеты от 1950₽

О концерте/спектакле

Лекция о Марине Цветаевой в лектории «Прямая речь»

«Милые дети!» — так начинается открытое письмо Марины Цветаевой, в котором переплетаются советы по этикету и философские размышления, личные переживания и забота о судьбе юного поколения. Искусствовед Наталья Шаинян расскажет о том, как в жизни Цветаевой перемешались материнство и поэзия.

«Первого сорта у меня в жизни были только стихи и дети», — говорила о себе Марина Цветаева. С раннего возраста она писала стихи и мечтала о семейном счастье. Рано вышла замуж и стала матерью еще до двадцати лет. На этой лекции вы узнаете:

Темы лекции

  • Какими на самом деле были отношения Цветаевой с тремя ее детьми?
  • В чем заключается цветаевская философия всеобъемлющего материнства?
  • Что лежит в основе этического кодекса, написанного Мариной Цветаевой как заповеди, обращенные к детям?

Воспитание детей для Цветаевой стало такой же огромной областью творчества и самореализации, как и поэзия. В этом процессе соединились уроки, воспринятые от родителей, собственные ценности, радость открытий, представления о свободе, дисциплине, достоинстве, внимание к детской одаренности и стремление развить в ребенке героическое начало. Отношения с детьми становились для матери источником поэтического вдохновения.

О лекции

Лектор: Наталья Шаинян — филолог, театровед, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Дома-музея Марины Цветаевой, куратор выставок. Она является театральным критиком, блогером и автором научных статей по истории русской культуры Серебряного века.

Информация о мероприятии

  • Примерная продолжительность: 1 час 30 минут
  • Рекомендуемый возраст: 14+
  • Формат: Встреча в живую и онлайн

Если у вас нет возможности посетить лекцию на месте, вы можете присоединиться к мероприятию онлайн.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 октября
Лекторий «Прямая речь» Москва, Ермолаевский пер., 25
19:30 от 1950 ₽

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