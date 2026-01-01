Коцнерт Натальи Подольской в Красноярске

Наталья Подольская — яркая и уникальная певица, телеведущая и блогер, известная многим в России. Она начала свою карьеру в 2005 году, выиграв проект «Фабрика звезд», после чего представила нашу страну на «Евровидении». Первый альбом «Поздно» сразу завоевал популярность, а его заглавная песня звучала на всех радиостанциях СНГ.

Артистка не раз принимала участие в популярных телевизионных шоу, таких как «Две звезды», «Лед и пламень», «Цирк со звездами», «Танцы со звездами», «Точь в точь» и многих других. В 2025 году Наталья стала судьей на проекте «Голос. Дети», что еще раз подтвердило ее статус в мире музыки.

Концертная программа

На концерте вас ждет волшебный музыкальный вечер с великолепным вокалом и живым звуком. Программа включает как известные хиты, так и новые популярные песни, которые недавно стали лауреатами «Золотого граммофона». Вы сможете услышать как ранние композиции, так и свежие произведения — «Алая помада», «Конечно да», «День рождения» и многие другие.

Концерт будет дополнен современными хореографическими номерами, оригинальными видеопроекциями и яркой световой атмосферой. Наталья не только талантливая певица, но и харизматичная ведущая, что сделает ваше общение с ней поистине незабываемым.

Творческий путь

Наталья Подольская — постоянный участник главных концертов страны и престижных фестивалей, таких как «Новая волна» и «Песня года». Ее дискография включает три сольных альбома: «Поздно» (2005), «Интуиция» (2013) и «Плачь» (2020). Каждый из этих альбомов раскрывает многогранность ее таланта и неповторимость стиля.

