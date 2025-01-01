Мастер-класс по растениеводству в Ельцин Центре

Вы когда-нибудь задумывались, почему ваши комнатные растения вытягиваются и теряют привлекательный вид? Ответ прост: им требуется формировка — бережная коррекция кроны, которая поможет сохранить их здоровье и красоту.

Что вас ждет на мастер-классе?

В первой части мастер-класса фитодизайнер Наталья Фомина покажет на примере фикуса основные приемы формировки растений. Она расскажет о следующих аспектах:

Различия между формирующей и санитарной обрезкой.

Методы прищипки и направленного роста растений.

Назначение иммуномодуляторов и советы по борьбе со стрессом и вредителями.

Практическое занятие

Во второй части мастер-класса вы сможете подарить вторую жизнь своим растениям, которые потеряли былую привлекательность. Под руководством Натальи Фоминой каждый участник пересадит свое растение, получив необходимые материалы: субстрат, коврики, секаторы и «домашнюю аптечку» для растений.

Важно! Приносите только настольные и полочные растения — напольные не подойдут.

О ведущем

Наталья Фомина — опытный фитодизайнер и владелица магазина растений и экосистем ЛЕС. Она с удовольствием поделится с вами своими знаниями и опытом.