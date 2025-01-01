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Наталья Фомина. Фикус — от покупки до первого горшка
Киноафиша Наталья Фомина. Фикус — от покупки до первого горшка

Наталья Фомина. Фикус — от покупки до первого горшка

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Мастер-класс по домашним цветам в Ельцин Центре

Фикус — это не просто комнатное растение. С ним связаны мифы, легенды и культурные традиции разных стран, что делает его одним из самых популярных выборов для домашнего озеленения. Однако многие владельцы фикусов сталкиваются с тем, что их любимцы не живут так долго, как хотелось бы. Если вы хотите узнать, как продлить жизнь вашему зеленому другу, присоединяйтесь к нашему мастер-классу.

Что вас ждет на мастер-классе?

Участники мастер-класса «Зелёный старт: вырастить и не навредить» получат уникальную возможность:

  • Узнать об особенностях фикуса как вида и его разновидностях.
  • Познакомиться с его значением в разных культурах.
  • Получить растение, предварительно обработанное и прошедшее карантин.
  • Приготовить грунт из пяти компонентов.
  • Пересадить фикус в новый горшок.

Уход за фикусом

На мастер-классе также будут даны советы по основным принципам ухода за фикусом:

  • Как правильно поливать растение.
  • Когда и как пересаживать фикус.
  • Как следить за здоровьем растения в домашних условиях.

О ведущем мастер-класса

Мастер-класс проведет Наталья Фомина — опытный фитодизайнер, чья работа вдохновляет многих любителей растений. Она поделится своими знаниями и ответит на все ваши вопросы.

Не упустите возможность узнать о фикусе больше и сделать свой дом еще зеленее!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 27 июля
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
15:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Сборная обзорная экскурсия по музею
0+
Экскурсия
Сборная обзорная экскурсия по музею
8 августа в 19:00 Ельцин Центр
от 400 ₽
Посещение Музея
0+
Исторические выставки
Посещение Музея
9 августа в 10:00 Ельцин Центр
от 300 ₽
Посещение Музея
0+
Исторические выставки
Посещение Музея
3 августа в 10:00 Ельцин Центр
от 300 ₽
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