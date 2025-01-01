Фикус — это не просто комнатное растение. С ним связаны мифы, легенды и культурные традиции разных стран, что делает его одним из самых популярных выборов для домашнего озеленения. Однако многие владельцы фикусов сталкиваются с тем, что их любимцы не живут так долго, как хотелось бы. Если вы хотите узнать, как продлить жизнь вашему зеленому другу, присоединяйтесь к нашему мастер-классу.
Участники мастер-класса «Зелёный старт: вырастить и не навредить» получат уникальную возможность:
На мастер-классе также будут даны советы по основным принципам ухода за фикусом:
Мастер-класс проведет Наталья Фомина — опытный фитодизайнер, чья работа вдохновляет многих любителей растений. Она поделится своими знаниями и ответит на все ваши вопросы.
Не упустите возможность узнать о фикусе больше и сделать свой дом еще зеленее!