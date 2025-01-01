Мастер-класс по домашним цветам в Ельцин Центре

Фикус — это не просто комнатное растение. С ним связаны мифы, легенды и культурные традиции разных стран, что делает его одним из самых популярных выборов для домашнего озеленения. Однако многие владельцы фикусов сталкиваются с тем, что их любимцы не живут так долго, как хотелось бы. Если вы хотите узнать, как продлить жизнь вашему зеленому другу, присоединяйтесь к нашему мастер-классу.

Что вас ждет на мастер-классе?

Участники мастер-класса «Зелёный старт: вырастить и не навредить» получат уникальную возможность:

Узнать об особенностях фикуса как вида и его разновидностях.

Познакомиться с его значением в разных культурах.

Получить растение, предварительно обработанное и прошедшее карантин.

Приготовить грунт из пяти компонентов.

Пересадить фикус в новый горшок.

Уход за фикусом

На мастер-классе также будут даны советы по основным принципам ухода за фикусом:

Как правильно поливать растение.

Когда и как пересаживать фикус.

Как следить за здоровьем растения в домашних условиях.

О ведущем мастер-класса

Мастер-класс проведет Наталья Фомина — опытный фитодизайнер, чья работа вдохновляет многих любителей растений. Она поделится своими знаниями и ответит на все ваши вопросы.

Не упустите возможность узнать о фикусе больше и сделать свой дом еще зеленее!