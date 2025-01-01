Меню
Наталья Бикметова. Театр народной песни «Добро»
Наталья Бикметова. Театр народной песни «Добро»

6+
Возраст 6+

О концерте

Юбилейная концертная программа Наталии Бикметовой «Счастливая!»

11 декабря 2025 года на сцене Дома офицеров Самарского гарнизона (ОДО) пройдет юбилейная концертная программа обладателя Гран-при Всероссийских профессиональных конкурсов исполнителей народной песни Наталии Бикметовой под названием «Счастливая!». Наталия Бикметова является художественным руководителем и солисткой Театра народной песни «Добро» — одного из ведущих коллективов России в жанре русского народного искусства. Также она возглавляет молодёжный коллектив Самарского Губернского русского народного хора.

Певица обладает редким тембром голоса, а её проникновенное и чувственное исполнение давно покорило сердца слушателей от Калининграда до Южно-Сахалинска и Анадыря. На профессиональной сцене Наталия представила русскую народную музыкальную культуру более 30 лет как в России, так и за рубежом.

Что ожидать на концерте?

На концерте зрителей ждут несколько премьер песен и новые авторские костюмы. Кроме того, после выступления пройдет автограф-сессия с Наталией Бикметовой.

Участники программы

В концертной программе примут участие:

  • Театр народной песни «Добро»
  • Экс-солист ВИА 80-х «Синяя Птица» Евгений Войнов
  • Автор-исполнитель Елена Гуляева
  • Народный ансамбль песни «Калина»
  • Народный хор «ТаВолга» Самарского музыкального училища им. Д.Г. Шаталова
  • Самарский Губернский русский народный хор

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

Декабрь
11 декабря четверг
19:00
Самарский дом офицеров Самара, Шостаковича, 7
от 1000 ₽

