Наталья Бикметова. Театр народной песни «Добро»

11 декабря 2025 года на сцене Дома офицеров Самарского гарнизона (ОДО) пройдет юбилейная концертная программа обладателя Гран-при Всероссийских профессиональных конкурсов исполнителей народной песни Наталии Бикметовой под названием «Счастливая!». Наталия Бикметова является художественным руководителем и солисткой Театра народной песни «Добро» — одного из ведущих коллективов России в жанре русского народного искусства. Также она возглавляет молодёжный коллектив Самарского Губернского русского народного хора.
Певица обладает редким тембром голоса, а её проникновенное и чувственное исполнение давно покорило сердца слушателей от Калининграда до Южно-Сахалинска и Анадыря. На профессиональной сцене Наталия представила русскую народную музыкальную культуру более 30 лет как в России, так и за рубежом.
На концерте зрителей ждут несколько премьер песен и новые авторские костюмы. Кроме того, после выступления пройдет автограф-сессия с Наталией Бикметовой.
В концертной программе примут участие:
Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!