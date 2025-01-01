Наталья Бикметова. Театр народной песни «Добро»

Юбилейная концертная программа Наталии Бикметовой «Счастливая!»

11 декабря 2025 года на сцене Дома офицеров Самарского гарнизона (ОДО) пройдет юбилейная концертная программа обладателя Гран-при Всероссийских профессиональных конкурсов исполнителей народной песни Наталии Бикметовой под названием «Счастливая!». Наталия Бикметова является художественным руководителем и солисткой Театра народной песни «Добро» — одного из ведущих коллективов России в жанре русского народного искусства. Также она возглавляет молодёжный коллектив Самарского Губернского русского народного хора.

Певица обладает редким тембром голоса, а её проникновенное и чувственное исполнение давно покорило сердца слушателей от Калининграда до Южно-Сахалинска и Анадыря. На профессиональной сцене Наталия представила русскую народную музыкальную культуру более 30 лет как в России, так и за рубежом.

Что ожидать на концерте?

На концерте зрителей ждут несколько премьер песен и новые авторские костюмы. Кроме того, после выступления пройдет автограф-сессия с Наталией Бикметовой.

Участники программы

В концертной программе примут участие:

Театр народной песни «Добро»

Экс-солист ВИА 80-х «Синяя Птица» Евгений Войнов

Автор-исполнитель Елена Гуляева

Народный ансамбль песни «Калина»

Народный хор «ТаВолга» Самарского музыкального училища им. Д.Г. Шаталова

Самарский Губернский русский народный хор

