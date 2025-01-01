Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Наталия Власова. Я у твоих ног
Билеты от 0₽
Киноафиша Наталия Власова. Я у твоих ног

Наталия Власова. Я у твоих ног

18+
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Наталия Власова: «Я у твоих ног» – концерт в Академ джаз клубе

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие! Наталия Власова, известная российская певица, проведет незабываемый концерт под названием «Я у твоих ног» в Академ джаз клубе.

Об artista

Наталия Власова завоевала сердца зрителей своими soulful мелодиями и эмоциональными текстами. Она сочетает в своем творчестве элементы джаза, поп-музыки и классической музыки, что делает её выступления поистине уникальными. За её плечами множество успешных альбомов и концертов как в России, так и за рубежом.

О концерте

Концерт «Я у твоих ног» – это не только музыкальное выступление, но и настоящее путешествие в мир чувств и эмоций. Певица исполнит свои самые известные хиты, а также новые композиции, которые точно оставят яркое впечатление на публику.

Почему стоит посетить

  • Уникальная возможность услышать живую музыку в уютной атмосфере джаз клуба.
  • Невероятная энергетика и харизма Наталии Власовой на сцене.
  • Погружение в мир джаза и современных музыкальных тенденций.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события и насладиться живым выступлением Наталии Власовой! Билеты уже в продаже.

Купить билет на концерт Наталия Власова. Я у твоих ног

Помощь с билетами
Ноябрь
15 ноября суббота
16:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»

В ближайшие дни

Утраченные иллюзии
12+
Творческий вечер Классическая музыка
Утраченные иллюзии
17 октября в 19:00 Новая опера им. Колобова
от 500 ₽
Blues Brunch
6+
Блюз
Blues Brunch
31 января в 14:00 Jam Club
от 500 ₽
Шедевры Queen на виолончелях: Magic Cellos Band
18+
Рок Живая музыка
Шедевры Queen на виолончелях: Magic Cellos Band
18 октября в 18:00 Ритм-блюз
от 1200 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше