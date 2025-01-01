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Наталия Иванова. Юбилейный концерт «Спасибо»
Киноафиша Наталия Иванова. Юбилейный концерт «Спасибо»

Наталия Иванова. Юбилейный концерт «Спасибо»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Юбилейный концерт Наталии Ивановой «Спасибо» в Нижнем Новгороде

Наталия Иванова, автор-исполнитель с 10-летним опытом, приглашает вас на свой четвертый сольный концерт, который пройдет 24 октября в ДК ГАЗ. Начало в 19:00. Этот юбилейный концерт посвящен тем, кто вдохновляет певицу и помогает ей быть искренней на сцене — вам, зрители!

Что вас ждет на концерте?

Концерт под названием «Спасибо» обещает быть насыщенным. Наталия исполнит как любимые хиты, так и новинки. Вы услышите задорные треки, под которые невозможно устоять, и трогательную лирику, от которой сжимается сердце. Песни певицы — это отражение нашей жизни, наполненные искренностью и теплом.

Музыкальная программа

Среди известных хитов будут «Наташа from Russia», «Я в России», «Морошка». Эти песни уже полюбились многим и звучат по всей стране. В программе также запланированы живые выступления с участием ее старшего сына Ростислава, который виртуозно играет на гитаре.

Эмоции и атмосфера

Концерт Наталии — это не просто шоу, а глубокое взаимодействие с публикой. Зрители смогут насладиться ярким танцевальным шоу и впечатляющим визуальным сопровождением на больших экранах. Это событие подходит для всей семьи: приводите родных и близких, чтобы вместе ощутить атмосферу единства и поддержки.

Не пропустите!

Это возможность вспомнить юность, насладиться настоящим и настроиться на будущее. Концерт станет настоящим праздником музыки и эмоций, где каждый сможет поучаствовать, подпевая и разделяя моменты радости и ностальгии. Не упустите шанс стать частью этого уникального события!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 24 октября
ДК ГАЗ Нижний Новгород, Героя Советского Союза Смирнова, 12
19:00 от 500 ₽

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