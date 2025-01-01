Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Наталия Гулькина. Это просто Мираж
Билеты от 2500₽
Киноафиша Наталия Гулькина. Это просто Мираж

Наталия Гулькина. Это просто Мираж

18+
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Наталия Гулькина: Музыка, которая объединяет поколения

Наталия Гулькина — легендарная певица, королева диско и экс-солистка культовой группы «Мираж». Её имя прочно связано с золотой эпохой отечественной поп-музыки. Как голос и лицо этой знаменито группы, она в конце 80-х собирала стадионы по всей стране.

Наталия — не только исполнительница, но и автор музыки и текстов для многих своих хитов, включая «Безумный мир», «Я не хочу», «Солнечное лето» и «Электричество». После ухода из «Миража» артистка успешно продолжила сольную карьеру, записав десятки популярных песен и основав собственную группу «Звёзды».

Энергия и эмоциональность

Творчество Наталии Гулькиной характеризуется искренней энергетикой, узнаваемым вокалом и умением превращать любые выступления в праздник. Её голос выделяется яркой эмоциональностью и широким диапазоном, что позволяет артистке effortlessly переключаться между танцевальными хитами и лирическими балладами.

Программа вечера

Программа сегодняшнего вечера в Академ джаз клубе названа по одной из самых известных песен артистки — «А может, это просто Мираж». Эта композиция стала настоящим гимном для целого поколения меломанов. На сцене прозвучат знаковые песни Наталии разных лет, среди которых:

  • «А может, это просто Мираж»
  • «Айвенго»
  • «Это Китай»
  • «Дискотека»
  • «Солнце горит»
  • «Мелодия любви»
  • «Никогда»
  • «Королева диско»
  • «Я сама по себе»
  • «Синдром любви»

Праздник музыки

Не упустите шанс услышать живое исполнение любимых песен и погрузиться в атмосферу настоящего музыкального праздника вместе с Наталией Гулькиной!

Купить билет на концерт Наталия Гулькина. Это просто Мираж

Помощь с билетами
Ноябрь
21 ноября пятница
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 2500 ₽

В ближайшие дни

Stand up в Москве от комиков из TV и Youtube проектов
18+
Юмор
Stand up в Москве от комиков из TV и Youtube проектов
7 октября в 20:00 Escobar
от 790 ₽
Супер проверка комиков с ТВ
18+
Юмор
Супер проверка комиков с ТВ
23 сентября в 19:30 Standup Café
от 500 ₽
Big Stand Up
18+
Юмор
Big Stand Up
18 октября в 18:30 Standup Club на Трубной
от 1300 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше