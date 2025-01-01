Наталия Гулькина. Это просто Мираж

Наталия Гулькина — легендарная певица, королева диско и экс-солистка культовой группы «Мираж». Её имя прочно связано с золотой эпохой отечественной поп-музыки. Как голос и лицо этой знаменито группы, она в конце 80-х собирала стадионы по всей стране.
Наталия — не только исполнительница, но и автор музыки и текстов для многих своих хитов, включая «Безумный мир», «Я не хочу», «Солнечное лето» и «Электричество». После ухода из «Миража» артистка успешно продолжила сольную карьеру, записав десятки популярных песен и основав собственную группу «Звёзды».
Творчество Наталии Гулькиной характеризуется искренней энергетикой, узнаваемым вокалом и умением превращать любые выступления в праздник. Её голос выделяется яркой эмоциональностью и широким диапазоном, что позволяет артистке effortlessly переключаться между танцевальными хитами и лирическими балладами.
Программа сегодняшнего вечера в Академ джаз клубе названа по одной из самых известных песен артистки — «А может, это просто Мираж». Эта композиция стала настоящим гимном для целого поколения меломанов. На сцене прозвучат знаковые песни Наталии разных лет, среди которых:
Не упустите шанс услышать живое исполнение любимых песен и погрузиться в атмосферу настоящего музыкального праздника вместе с Наталией Гулькиной!