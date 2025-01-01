Наталия Гулькина. Это просто Мираж

Наталия Гулькина — легендарная певица, экс-солистка культовых групп «Мираж» и «Звёзды», а также королева диско. Её имя неразрывно связано с золотой эпохой отечественной поп-музыки, а её голос стал символом целого поколения. В конце 80-х Наталия собирала стадионы с хитами, которые до сих пор остаются в сердцах поклонников.
Гулькина является автором музыки и текстов множества своих композиций. В её репертуаре такие известные песни, как «Безумный мир», «Я не хочу», «Солнечное лето» и «Электричество». После ухода из группы «Мираж» Наталия успешно продолжила сольную карьеру, выпустив десятки популярных треков и основанную ею группу «Звёзды». Её творчество отличается искренней энергетикой и умением превращать любую песню в настоящий праздник.
Программа сегодняшнего вечера получила название по одной из самых узнаваемых песен артистки — «А может, это просто Мираж», ставшей гимном для многих меломанов. На сцене Академ джаз клуба прозвучат её знаменитые хиты разных лет, среди которых:
Не упустите шанс услышать живое исполнение любимых песен Наталии Гулькиной и погрузиться в атмосферу настоящего музыкального праздника!