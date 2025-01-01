Наталия Гулькина. Это просто Мираж

Наталия Гулькина: Музыкальный праздник в Академ джаз клубе

Наталия Гулькина — легендарная певица, экс-солистка культовых групп «Мираж» и «Звёзды», а также королева диско. Её имя неразрывно связано с золотой эпохой отечественной поп-музыки, а её голос стал символом целого поколения. В конце 80-х Наталия собирала стадионы с хитами, которые до сих пор остаются в сердцах поклонников.

Золотые хиты и сольная карьера

Гулькина является автором музыки и текстов множества своих композиций. В её репертуаре такие известные песни, как «Безумный мир», «Я не хочу», «Солнечное лето» и «Электричество». После ухода из группы «Мираж» Наталия успешно продолжила сольную карьеру, выпустив десятки популярных треков и основанную ею группу «Звёзды». Её творчество отличается искренней энергетикой и умением превращать любую песню в настоящий праздник.

Программа вечера

Программа сегодняшнего вечера получила название по одной из самых узнаваемых песен артистки — «А может, это просто Мираж», ставшей гимном для многих меломанов. На сцене Академ джаз клуба прозвучат её знаменитые хиты разных лет, среди которых:

«А может, это просто Мираж»

«Айвенго»

«Это Китай»

«Дискотека»

«Солнце горит»

«Мелодия любви»

«Никогда»

«Королева диско»

«Я сама по себе»

«Синдром любви»

Не упустите возможность!

Не упустите шанс услышать живое исполнение любимых песен Наталии Гулькиной и погрузиться в атмосферу настоящего музыкального праздника!