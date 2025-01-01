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Наталия Гулькина. Это просто Мираж
Билеты от 2500₽
Киноафиша Наталия Гулькина. Это просто Мираж

Наталия Гулькина. Это просто Мираж

18+
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Наталия Гулькина: Музыкальный праздник в Академ джаз клубе

Наталия Гулькина — легендарная певица, экс-солистка культовых групп «Мираж» и «Звёзды», а также королева диско. Её имя неразрывно связано с золотой эпохой отечественной поп-музыки, а её голос стал символом целого поколения. В конце 80-х Наталия собирала стадионы с хитами, которые до сих пор остаются в сердцах поклонников.

Золотые хиты и сольная карьера

Гулькина является автором музыки и текстов множества своих композиций. В её репертуаре такие известные песни, как «Безумный мир», «Я не хочу», «Солнечное лето» и «Электричество». После ухода из группы «Мираж» Наталия успешно продолжила сольную карьеру, выпустив десятки популярных треков и основанную ею группу «Звёзды». Её творчество отличается искренней энергетикой и умением превращать любую песню в настоящий праздник.

Программа вечера

Программа сегодняшнего вечера получила название по одной из самых узнаваемых песен артистки — «А может, это просто Мираж», ставшей гимном для многих меломанов. На сцене Академ джаз клуба прозвучат её знаменитые хиты разных лет, среди которых:

  • «А может, это просто Мираж»
  • «Айвенго»
  • «Это Китай»
  • «Дискотека»
  • «Солнце горит»
  • «Мелодия любви»
  • «Никогда»
  • «Королева диско»
  • «Я сама по себе»
  • «Синдром любви»

Не упустите возможность!

Не упустите шанс услышать живое исполнение любимых песен Наталии Гулькиной и погрузиться в атмосферу настоящего музыкального праздника!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
21 ноября
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
20:00 от 2500 ₽

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