Спектакль Натали. Легкое дыхание

Спектакль в рамках Лаборатории «БунинLove»

На Экспериментальной сцене и Малой сцене представлены два спектакля, которые вошли в сценическую дилогию, созданную в рамках творческой лаборатории по произведениям русской классики «БунинLove». Режиссеры Кирилл Сбитнев и Андрей Гончаров адаптировали рассказы выдающегося русского писателя и нобелевского лауреата Ивана Алексеевича Бунина.

«Натали»

Спектакль «Натали» — это «маленький роман», в котором сочетаются юношеская страсть и мечты о настоящей любви. История рассказывает о студенте Виталии Мещерском, который на летние каникулы приезжает в имение своего дяди. Здесь он оказывается в волшебной атмосфере усадебной жизни, полон ночных встреч с неистовой Соней, но его сердце покоряет недосягаемая Натали.

«Лёгкое дыхание»

Спектакль «Лёгкое дыхание» — это воспоминание о гимназистке Оле, обладающей даром наслаждаться жизнью во всех её проявлениях. Не вписываясь в моральные нормы своего времени, девушка встречает трагическую участь, однако её существование оставляет неизгладимый след в сердцах тех, кто её знал, и пробуждает у них стремление к свободе.

Две сцены — два мира

Уникальность данного показа заключается в том, что зрители смогут посетить сразу две сценические площадки. На каждой из них царит своё настроение, ритм и неповторимый мир Бунина, что предполагает интересный театральный опыт.