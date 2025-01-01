Комедия с Настей Веневитиной: Погружение в мир стендапа

Настя Веневитина, талантливый стендап-комик и финалистка пятого сезона шоу Открытый Микрофон, приглашает вас на незабываемую вечернюю программу. В её выступлениях сочетаются остроумие и юмор, который точно не оставит никого равнодушным.

О программе

Настя также известна своим участием в таких популярных шоу, как Comedy Баттл, Женский Стендап, Прожарка на ТНТ, Stand Up Battle Павла Воли и Roast Battle LC. Каждый её номер — это уникальная возможность взглянуть на повседневные ситуации с новой стороны и посмеяться от души.

Информация для зрителей

Сбор гостей начинается за 30 минут до начала программы. Обратите внимание, что входные билеты не привязаны к определённому столику или месту за барной стойкой. Менеджеры зала помогут комфортно разместиться всем зрителям в порядке очереди.

Если вы планируете прийти в компании, рекомендуем приобретать билеты одним заказом на всех. В случае, если ваша группа покупает билеты на разные имена, обязательно сообщите об этом заранее, чтобы вас смогли разместить за одним столом.

Не упустите шанс!

Не упустите возможность насладиться вечерком, полным смеха и положительных эмоций. Приходите и убедитесь сами, что стендап — это не просто комедия, а способ увидеть мир с улыбкой!