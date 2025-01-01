Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Настя Веневитина
Билеты от 1000₽
Киноафиша Настя Веневитина

Настя Веневитина

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Комедия с Настей Веневитиной: Погружение в мир стендапа

Настя Веневитина, талантливый стендап-комик и финалистка пятого сезона шоу Открытый Микрофон, приглашает вас на незабываемую вечернюю программу. В её выступлениях сочетаются остроумие и юмор, который точно не оставит никого равнодушным.

О программе

Настя также известна своим участием в таких популярных шоу, как Comedy Баттл, Женский Стендап, Прожарка на ТНТ, Stand Up Battle Павла Воли и Roast Battle LC. Каждый её номер — это уникальная возможность взглянуть на повседневные ситуации с новой стороны и посмеяться от души.

Информация для зрителей

Сбор гостей начинается за 30 минут до начала программы. Обратите внимание, что входные билеты не привязаны к определённому столику или месту за барной стойкой. Менеджеры зала помогут комфортно разместиться всем зрителям в порядке очереди.

Если вы планируете прийти в компании, рекомендуем приобретать билеты одним заказом на всех. В случае, если ваша группа покупает билеты на разные имена, обязательно сообщите об этом заранее, чтобы вас смогли разместить за одним столом.

Не упустите шанс!

Не упустите возможность насладиться вечерком, полным смеха и положительных эмоций. Приходите и убедитесь сами, что стендап — это не просто комедия, а способ увидеть мир с улыбкой!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 августа
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
21:30 от 1000 ₽

В ближайшие дни

0+
Классическая музыка
История про Клару, Карла и кларнет
3 ноября в 13:00 Концертный зал «Зарядье»
Билеты
Петя и волк
6+
Классическая музыка Живая музыка
Петя и волк
22 ноября в 13:00 Соборная палата
от 1200 ₽
Stand-Up по-Женски
16+
Юмор
Stand-Up по-Женски
9 августа в 16:00 Руки вверх!
от 990 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше