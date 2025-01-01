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Настя Веневитина. Стендап-концерт
Киноафиша Настя Веневитина. Стендап-концерт

Настя Веневитина. Стендап-концерт

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Настя Веневитина: комедиантка с ярким стилем в Stage Standup Club Санкт-Петербург

Настя Веневитина — талантливая стендап-комик, завоевавшая признание на российской комедийной сцене. Она является финалисткой пятого сезона популярного шоу «Открытый Микрофон» и активно участвует в таких проектах, как «Comedy Баттл», «Женский Стендап», «Прожарка на ТНТ», «Stand Up Battle Павла Воли» и «Roast Battle LC».

Что ждет зрителей?

На предстоящих выступлениях Насти зрителей ожидает остроумный юмор, интересные наблюдения и захватывающие истории из жизни. Ее уникальный стиль и способность находить комические моменты в повседневных ситуациях делают каждое выступление неповторимым.

Зачем стоит посетить спектакль?

Посетив стендап-комедию с Настей Веневитиной, вы сможете не только насладиться качественным юмором, но и стать частью дружеской атмосферы. Настя умеет взаимодействовать с публикой и создавать неповторимые моменты, которые запоминаются надолго.

Интересный факт

Настя активно развивает свои социальные сети, где делится фрагментами своих выступлений и закулисными моментами. Подписавшись на ее аккаунты, вы сможете быть в курсе всех ее комедийных приключений и узнать о новых выступлениях первыми!

Не упустите возможность увидеть Настю Веневитину в действии — это будет незабываемый вечер, полный смеха и позитива!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 15 августа
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
19:00 от 900 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
18:30 от 900 ₽

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