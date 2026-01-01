Настя Веневитина. Проверочный концерт

Проверочный концерт Насти Веневитиной в стендап баре «Патрики»

Стендап бар «Патрики» приглашает вас на проверочный концерт талантливой Насти Веневитиной. Настя — резидент «Stand Up Патрики», финалистка пятого сезона шоу «Открытый Микрофон», а также участница таких популярных проектов, как «Comedy Баттл», «Женский Стендап», «Прожарка на ТНТ», «Stand Up Battle Павла Воли» и «Roast Battle LC». Ее выступления славятся оригинальным юмором и искрометными шутками.

Информация для зрителей

Сбор гостей начнется за 30 минут до начала программы. Обратите внимание, что входные билеты не привязаны к конкретным местам. Менеджеры зала разместят всех посетителей в порядке очереди. Если вы планируете посетить концерт с компанией, рекомендуем приобретать билеты одним заказом для того, чтобы удобно разместиться за одним столом.

Концерт Насти Веневитиной станет отличным вечером для любителей стендапа и поклонников ее уникального стиля юмора. Не упустите возможность насладиться живым выступлением!