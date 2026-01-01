Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Настя Веневитина. Проверочный концерт
Билеты от 1500₽
Киноафиша Настя Веневитина. Проверочный концерт

Настя Веневитина. Проверочный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте

Проверочный концерт Насти Веневитиной в стендап баре «Патрики»

Стендап бар «Патрики» приглашает вас на проверочный концерт талантливой Насти Веневитиной. Настя — резидент «Stand Up Патрики», финалистка пятого сезона шоу «Открытый Микрофон», а также участница таких популярных проектов, как «Comedy Баттл», «Женский Стендап», «Прожарка на ТНТ», «Stand Up Battle Павла Воли» и «Roast Battle LC». Ее выступления славятся оригинальным юмором и искрометными шутками.

Информация для зрителей

Сбор гостей начнется за 30 минут до начала программы. Обратите внимание, что входные билеты не привязаны к конкретным местам. Менеджеры зала разместят всех посетителей в порядке очереди. Если вы планируете посетить концерт с компанией, рекомендуем приобретать билеты одним заказом для того, чтобы удобно разместиться за одним столом.

Концерт Насти Веневитиной станет отличным вечером для любителей стендапа и поклонников ее уникального стиля юмора. Не упустите возможность насладиться живым выступлением!

Купить билет на концерт Настя Веневитина. Проверочный концерт

Помощь с билетами
Март
8 марта воскресенье
21:30
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
18+
Юмор Джаз
Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
6 марта в 20:00 Spaten Haus Grand
от 1590 ₽
Город 312
18+
Поп
Город 312
4 апреля в 19:00 Petter
от 6500 ₽
Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр
6+
Джаз
Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр
18 мая в 19:30 Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке
от 3000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше