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Настя Веневитина. Проверка материала
Билеты от 800₽
Киноафиша Настя Веневитина. Проверка материала

Настя Веневитина. Проверка материала

18+
Возраст 18+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Настя Веневитина в Still Standup Moscow

Скоро на сцене вашего любимого театра состоится долгожданный спектакль с участием Насти Веневитиной. Она является финалисткой шоу Открытый Микрофон, а также яркой участницей таких проектов, как Женский стендап, Comedy Баттл и Прожарка на ТНТ.

Кто такая Настя Веневитина?

Настя Веневитина — талантливая комедиантка, известная своим остроумным юмором и харизматичным сценическим образом. Ее выступления всегда привлекают внимание зрителей, а ее шутки заставляют смеяться даже самых серьезных. Настя активно участвует в различных комедийных проектах и успела завоевать сердца зрителей по всей стране.

Что ждать от спектакля?

На концерте вы сможете увидеть уникальное сочетание стендапа и театрального представления. Настя будет делиться своими наблюдениями о жизни, любви и повседневных ситуациях, превращая их в смешные и трогательные истории. Не упустите шанс стать частью этого увлекательного шоу!

Интересные факты

  • Настя Веневитина — одна из первых женщин, добившихся успеха в стендап-комедии в России.
  • Ее выступления часто включают элементы интерактива, что делает каждое шоу уникальным.

Не упустите возможность посмеяться и зарядиться позитивом вместе с Настей Веневитиной! Ждем вас на спектакле!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 сентября
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
19:00 от 800 ₽

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