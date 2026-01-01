Настя Веневитина Камиль Зулфугаров

Совместный концерт Насти Веневитиной и Камиля Зулфугарова

Приглашаем вас на незабываемый вечер юмора в Stand Up Store Moscow! На сцене встретятся два ярких представителя русского стендапа — Настя Веневитина и Камиль Зулфугаров. Это единственный совместный концерт комиков, который нельзя пропустить!

Настя Веневитина: открытая и искреняя

Настя Веневитина известна своим уникальным стилем и умением рассмешить зрителей, делая акцент на личных историях и комических наблюдениях. Она активно выступает на лучших стендап-площадках страны и завоевала популярность благодаря своему оригинальному подходу к юмору.

Камиль Зулфугаров: мастер острого слова

Камиль Зулфугаров — комик, которому подвластны самые разнообразные темы. Его остроумные шутки и интересные рассказывают о жизни в современном мире, его богатый опыт и насыщенные выступления сделали его одним из востребованных стендаперов.

Уникальная программа

Совместный концерт Веневитиной и Зулфугарова обещает быть ярким и незабываемым. У зрителей будет возможность не только насладиться качественным юмором, но и задать вопросы комикам в рамках интерактивной части мероприятия.

Почему стоит прийти

Если вы ищете, где провести вечер с улыбкой, этот концерт — идеальное решение. Уникальное сочетание стилей и идей делает каждое выступление особенным. Не упустите шанс увидеть самых ярких комиков страны в одном шоу!

Ждем вас на вечере стендапа в Stand Up Store Moscow!