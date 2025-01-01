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Настя Веневитина и Тимур Хамадуллин
Билеты от 2000₽
Киноафиша Настя Веневитина и Тимур Хамадуллин

Настя Веневитина и Тимур Хамадуллин

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Стендап-концерт «Настя Веневитина и Тимур Хамадуллин» в Stand Up Store Moscow

Ожидайте незабываемый вечер юмора и смеха на стендап-концерте с участием двух талантливых комиков – Насти Веневитиной и Тимура Хамадуллина. Это событие пройдет в уютной атмосфере Stand Up Store Moscow, где каждый зритель сможет насладиться непринужденной обстановкой и живым общением с артистами.

Кто они?

Настя Веневитина – известная комедиантка, чьи выступления полны остроумия и жизненных наблюдений. Своим уникальным стилем она завоевала сердца зрителей на различных площадках города.

Тимур Хамадуллин – мастер импровизации и сарказма, который умеет находить смешное даже в самых банальных ситуациях. Его выступления всегда вызывают шквал эмоций и смеха.

Что ожидать?

На концерте вы услышите свежие шутки и уникальные истории, которые не оставят равнодушными даже самых искушенных любителей стендапа. Это возможность не только посмеяться, но и увидеть, как комики взаимодействуют с публикой, создавая неповторимую атмосферу.

Полезная информация

Приходите с хорошим настроением и готовьтесь к вечеру, полному смеха и позитива. Стендап – это не только искусство, но и возможность снять напряжение после трудного дня. Увидимся на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 августа
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
21:00 от 2000 ₽

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