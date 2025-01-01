Стендап-вечер с Настей Веневитиной и Найкой Казиевой в Stand Up Патрики

Приглашаем вас на захватывающий вечер стендапа с участием лучших комиков страны! Настя Веневитина и Найка Казиева подарят зрителям незабываемые мгновения юмора и искренности.

О наших артистах

Настя Веневитина — известный стендап-комик. Она финалистка пятого сезона шоу «Открытый Микрофон» и принимала участие в проектах «Comedy Баттл», «Женский Стендап» на ТНТ, «Прожарка на ТНТ», «Stand Up Battle Павла Воли» и «Roast Battle LC». Также она является соведущей шоу «ДаМы» на ВК Видео.

Найка Казиева — талантливая стендап-комик и активная участница шоу «Женский стендап» на ТНТ, а также «Открытого микрофона». Кроме того, она известна своими выступлениями в Высшей лиге КВН.

Порядок рассадки

Сбор гостей начинается за 30 минут до начала программы. Обратите внимание, что входные билеты не привязаны к определенному столику или месту за барной стойкой. Наши менеджеры комфортно разместят вас в порядке очереди.

При возможном размещении с другими гостями за одним столом, рекомендуем приобретать билеты одним заказом, если вы собираетесь большой компанией. Если ваша группа покупает билеты на разные имена, обязательно сообщите об этом заранее, чтобы мы могли объединить вас за одним столом.

Не упустите возможность насладиться вечерним стендапом и зарядиться положительными эмоциями от выступлений Насти и Найки!