Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Настя Веневитина и Лев Еременко
Билеты от 2000₽
Киноафиша Настя Веневитина и Лев Еременко

Настя Веневитина и Лев Еременко

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Настя Веневитина и Лев Еременко: Концерт на двоих в Stand Up Store Moscow

Не пропустите уникальный концерт, который объединит талантливых исполнителей Настю Веневитину и Льва Еременко на одной сцене в Stand Up Store Moscow. Этот вечер обещает быть незабываемым!

Знакомьтесь с артистами

Настя Веневитина — яркая звездочка российской музыкальной сцены, известная своим необычным стилем и захватывающим голосом. Лев Еременко — харизматичный артист и очаровательный шоумен, который идеально дополняет её творчество. Вместе они создадут атмосферу праздника и веселья.

Что ожидать от вечера

Концерт обещает множество приятных сюрпризов: от оригинальных композиций до неожиданных дуэтов. Готовьтесь к смешению стилей и эмоций, которые не оставят равнодушными никого из зрителей.

Интересные факты

Вы знали, что Настя и Лев впервые встретились на гастролях в Европе? Их совместные проекты были ярко встречены публикой, что и вдохновило их на создание этого концерта в Москве.

Где и когда

Проходите в Stand Up Store Moscow, чтобы насладиться живым выступлением и зарядиться положительными эмоциями. Это событие станет отличной возможностью провести вечер в компании друзей и насладиться качественной музыкой в уютной атмосфере.

Приходите и разделите с нами этот талантливый момент!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
18:30 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Стендап в Парке Горького
18+
Юмор
Стендап в Парке Горького
17 сентября в 20:00 Жаровня
от 990 ₽
Оркестр «Московский диксиленд» п/у Михаила Новицкого
18+
Джаз
Оркестр «Московский диксиленд» п/у Михаила Новицкого
24 августа в 20:30 Jam Club
от 1000 ₽
Павел Дедищев. Сольный концерт
18+
Юмор
Павел Дедищев. Сольный концерт
30 ноября в 20:30 КДК «Большевик»
от 1800 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше