Настя Веневитина и Лев Еременко: Концерт на двоих в Stand Up Store Moscow

Не пропустите уникальный концерт, который объединит талантливых исполнителей Настю Веневитину и Льва Еременко на одной сцене в Stand Up Store Moscow. Этот вечер обещает быть незабываемым!

Знакомьтесь с артистами

Настя Веневитина — яркая звездочка российской музыкальной сцены, известная своим необычным стилем и захватывающим голосом. Лев Еременко — харизматичный артист и очаровательный шоумен, который идеально дополняет её творчество. Вместе они создадут атмосферу праздника и веселья.

Что ожидать от вечера

Концерт обещает множество приятных сюрпризов: от оригинальных композиций до неожиданных дуэтов. Готовьтесь к смешению стилей и эмоций, которые не оставят равнодушными никого из зрителей.

Интересные факты

Вы знали, что Настя и Лев впервые встретились на гастролях в Европе? Их совместные проекты были ярко встречены публикой, что и вдохновило их на создание этого концерта в Москве.

Где и когда

Проходите в Stand Up Store Moscow, чтобы насладиться живым выступлением и зарядиться положительными эмоциями. Это событие станет отличной возможностью провести вечер в компании друзей и насладиться качественной музыкой в уютной атмосфере.

Приходите и разделите с нами этот талантливый момент!