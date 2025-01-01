Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Настя Чубарова
Билеты от 600₽
Киноафиша Настя Чубарова

Настя Чубарова

18+
Возраст 18+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Настя Чубарова: Стендап концерт в Standup Club на Трубной

Настя Чубарова — известная комедиантка, которая завоевала популярность благодаря своему уникальному стилю и невероятному чувству юмора. Она снова готова порадовать зрителей своим стендапом в имя Standup Club на Трубной.

О спектакле

На этом концерте Настя представит свежие шутки о повседневной жизни, современных трендах и забавных ситуациях. Она с лёгкостью обращается к любым темам, которые волнуют современного человека, и делает это с неподражаемым шармом. Вы услышите непревзойдённые истории из её жизни, а также наблюдения за окружающим миром.

Интересные факты

  • Настя Чубарова — обладательница нескольких наград в области комедии.
  • Её выступления всегда полны искренности и обладают атмосферой дружелюбия.
  • Комедиантка активно ведёт социальные сети, где делится своими мыслями и мыслями о жизни.

Почему стоит посетить?

Стендап концерты Насти — это не только смех, но и возможность поразмышлять над актуальными темами. Приезжайте, чтобы отдохнуть, развлечься и зарядиться позитивом в компании таких же любителей юмора!

Не упустите шанс стать частью этого живого и энергичного мероприятия в Standup Club на Трубной!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 сентября
Standup Club на Трубной Москва, Рождественский б-р, 10/7, стр. 1
19:30 от 600 ₽

В ближайшие дни

18+
Эстрада
Александр Буйнов
12 мая в 21:00 Petter
от 7500 ₽
Путешествие во времени. Сказки для всей семьи с органом
6+
Классическая музыка
Путешествие во времени. Сказки для всей семьи с органом
25 октября в 18:00 Англиканская церковь Святого Андрея
от 800 ₽
Валерий Киселев и Ансамбль классического джаза
18+
Джаз
Валерий Киселев и Ансамбль классического джаза
31 октября в 20:00 Академ-джаз-клуб
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше