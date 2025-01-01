Меню
Настя Четверикова. Проделки неуловимого Бэнкси
О концерте/спектакле

Лекция о Бэнкси в лектории «Прямая речь»

Чтобы действительно оценить смысл и глубину творчества Бэнкси, приглашаем вас на увлекательную лекцию, где вы узнаете:

  • как из простого уличного художника Бэнкси стал явлением культуры;
  • кто и за сколько продавал на eBay настоящее имя Бэнкси;
  • где проходит грань между искусством и вандализмом;
  • правда ли, что Бэнкси — преступник, и почему он прячет лицо.

Лектор Настя Четверикова, известный музыковед и культуролог, расскажет о различных версиях и слухах о личности Бэнкси. Вы сможете узнать, кто он — или она — на самом деле, и какие идеи передает через свои работы:

  • Как и зачем проводятся розыгрыши?
  • Считает ли себя Бэнкси революционером?

Настя Четверикова — автор книги «Искусство для пацанчиков. По полочкам» и ведущая одноименного подкаста, который полюбили десятки тысяч слушателей. Она также является постоянным лектором «Прямой речи» и проводит лекции по искусству для детей.

Ещё несколько деталей о мероприятии:

  • Примерная продолжительность: 1 час
  • Рекомендуемый возраст: 7+
  • Билеты: на каждого взрослого и ребенка приобретается отдельный билет.

Не упустите возможность погрузиться в мир загадочного Бэнкси и открывающегося искусства!

Октябрь
19 октября воскресенье
13:00
Лекторий «Прямая речь» Москва, Ермолаевский пер., 25
от 1950 ₽

