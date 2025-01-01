Лекция о Бэнкси в лектории «Прямая речь»

Чтобы действительно оценить смысл и глубину творчества Бэнкси, приглашаем вас на увлекательную лекцию, где вы узнаете:

как из простого уличного художника Бэнкси стал явлением культуры;

кто и за сколько продавал на eBay настоящее имя Бэнкси;

где проходит грань между искусством и вандализмом;

правда ли, что Бэнкси — преступник, и почему он прячет лицо.

Лектор Настя Четверикова, известный музыковед и культуролог, расскажет о различных версиях и слухах о личности Бэнкси. Вы сможете узнать, кто он — или она — на самом деле, и какие идеи передает через свои работы:

Как и зачем проводятся розыгрыши?

Считает ли себя Бэнкси революционером?

Настя Четверикова — автор книги «Искусство для пацанчиков. По полочкам» и ведущая одноименного подкаста, который полюбили десятки тысяч слушателей. Она также является постоянным лектором «Прямой речи» и проводит лекции по искусству для детей.

Ещё несколько деталей о мероприятии:

Примерная продолжительность: 1 час

Рекомендуемый возраст: 7+

7+ Билеты: на каждого взрослого и ребенка приобретается отдельный билет.

Не упустите возможность погрузиться в мир загадочного Бэнкси и открывающегося искусства!