Настя Четверикова. Говорящие буквы Эрика Булатова
Настя Четверикова. Говорящие буквы Эрика Булатова

Возраст 16+
О выставке

Лекция о творчестве Эрика Булатова в лектории «Прямая речь»

Приглашаем вас на лекцию культуролога Насти Четвериковой, которая пройдет в рамках выставки знаменитого художника Эрика Булатова в РОСИЗО. На этом увлекательном событии мы познакомимся с творческим методом Булатова и его влиянием на современное искусство.

Современное искусство и визуальный код

Эрик Булатов стал не только знаковым художником, но и важной фигурой в мире стрит-арта и рекламного дизайна. Его работы были наделены такой силой, что стали основой для создания мемов, надписей на худи и шоперах. Булатов показал, как можно использовать слова в искусстве, придавая им новую жизнь и превращая буквы в «говорящие» элементы визуального восприятия.

Что вы узнаете на лекции

Во время лекции Настя Четверикова расскажет о том, как творчество Булатова сформировало визуальный код, который мы продолжаем использовать в нашем повседневном восприятии. Вы получите возможность лучше понять, как художник обрабатывает слово и образ, а также узнаете о его наследии в контексте современного искусства.

Не упустите шанс прикоснуться к миру Эрика Булатова и узнать больше о его удивительном влиянии на художественную среду!

Май
29 мая пятница
19:30
Лекторий «Прямая речь» Москва, Ермолаевский пер., 25
от 3000 ₽

