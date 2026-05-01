Лекция о творчестве Эрика Булатова в лектории «Прямая речь»

Приглашаем вас на лекцию культуролога Насти Четвериковой, которая пройдет в рамках выставки знаменитого художника Эрика Булатова в РОСИЗО. На этом увлекательном событии мы познакомимся с творческим методом Булатова и его влиянием на современное искусство.

Современное искусство и визуальный код

Эрик Булатов стал не только знаковым художником, но и важной фигурой в мире стрит-арта и рекламного дизайна. Его работы были наделены такой силой, что стали основой для создания мемов, надписей на худи и шоперах. Булатов показал, как можно использовать слова в искусстве, придавая им новую жизнь и превращая буквы в «говорящие» элементы визуального восприятия.

Что вы узнаете на лекции

Во время лекции Настя Четверикова расскажет о том, как творчество Булатова сформировало визуальный код, который мы продолжаем использовать в нашем повседневном восприятии. Вы получите возможность лучше понять, как художник обрабатывает слово и образ, а также узнаете о его наследии в контексте современного искусства.

