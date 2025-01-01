Лекция о цифровом искусстве в лектории «Прямая речь»

Как часто вы смотрите фото или видео в Интернете и задумываетесь: реальны ли они или сгенерированы нейросетью? Отличить бывает непросто. Но творчество нейросети — это тоже искусство, только, возможно, особого рода — цифровое. На предстоящей лекции искусствовед Настя Четверикова расскажет об истории цифрового искусства.

Что вас ждет на лекции

Настя поведает о том, как возникло цифровое искусство, какие его виды сейчас в моде и станет ли цифриск мейнстримом в ближайшем будущем. Лекция будет интересна как детям, так и родителям. После встречи вы сможете обсудить:

Когда цифровое искусство появилось и почему оно вышло из среды программистов?

Кто первым создал цифровое изображение и добился успеха в этом деле?

Как начать заниматься цифровым искусством?

Настя Четверикова объясняет: «Наша цифровая реальность и „трушная“ реальность уже давно соприкасаются и не живут друг без друга. А как всё это началось? Можно ли считать творчество нейросети настоящим искусством? Расскажу на лекции и покажу немало удивительного».

О лекторе

Настю Четверикову школьники обожают за её умение объяснять сложные вещи простым языком и за интересные истории об искусстве. Она является музыковедом, культурологом и преподавателем истории искусства. Авторы книги «Искусство для пацанчиков. По полочкам» и ведущей одноименного подкаста, который слушают десятки тысяч людей. Настя — постоянный лектор в «Прямой речи» и проводит лекции по искусству для детей на темы, такие как «Проделки неуловимого Бэнкси», «Усы Дали», «Картины по секрету», «Супергерои Врубеля» и другие.

Информация о мероприятии

Продолжительность: 1 час 30 минут

Рекомендуемый возраст: 7+

На каждого взрослого и каждое дитя необходимо приобрести отдельный билет. Если у вас нет возможности посетить лекторий, вы можете присоединиться онлайн.