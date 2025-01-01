Меню
Настя Абруцкая
Киноафиша Настя Абруцкая

Настя Абруцкая

12+
Возраст 12+

О концерте

Подарок влюбленным сердцам – концерт Насти Абруцкой и группы Just4You в Петербурге

Настя Абруцкая – талантливая певица и автор песен, успевшая завоевать сердца слушателей своим уникальным стилем и искренними текстами. Ее музыка представляет собой гармоничное сочетание элементов инди, synthwave и фолка, создавая мелодии, которые запоминаются с первого прослушивания.

Группа Just4You усиливает атмосферу каждого выступления Насти, превращая концерт в настоящее шоу. Это уникальное сотрудничество обещает стать ярким событием для всех любителей качественной музыки и живых выступлений.

Не упустите возможность насладиться этим музыкальным праздником в День святого Валентина! Концерт пройдет в ухоженной театральной атмосфере, которая прекрасно дополнит романтичный настрой вечера.

Приходите и подарите себе и своим близким незабываемые эмоции!

Купить билет на концерт Настя Абруцкая

Февраль
14 февраля суббота
19:00
Factory 3 Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40, литера Д, пространство «Порт Севкабель»
от 1800 ₽

Фотографии

Настя Абруцкая Настя Абруцкая

