Nasty Babe & Verbee
18+
О концерте

Вечер рэп-музыки с Nasty Babe и Verbee в Уфе

22 мая площадка «Огни Уфы» станет настоящим центром хитов рэп-музыки. В этот вечер на одной сцене выступят два ярких представителя новой школы — Nasty Babe и Verbee.

Готовьтесь к вечеру искренних текстов, запоминающихся мелодий и захватывающей энергетики. Артисты представят как свои самые известные хиты, так и новые композиции.

Nasty Babe: эмоциональный поп-рэп

Nasty Babe — один из самых обсуждаемых молодых исполнителей, чьи эмоциональные песни находят отклик у тысяч слушателей. Его главные хиты:

  • «Патрики» — главный трек по версии слушателей
  • «Гаснет свет»
  • «Мона лиза»
  • «Фонари», «Burberry» цвета песок и другие любимые треки

Verbee: хитмейкер с миллионами прослушиваний

Verbee — истинный хитмейкер, чьи композиции собирают миллионы прослушиваний и занимают верхние строчки хит-парадов. Готовьтесь подпевать каждому слову:

  • «Зацепила» — абсолютный хит с десятками миллионов просмотров
  • «Один» — золотой трек, попавший в топ-30 ВКонтакте
  • «Давай взорвём»
  • «Не смогу», «Довела», «Девочка-ночь»

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого концерта! Каждый трек станет настоящей эмоцией, которую вы сможете спеть хором вместе с артистами.

