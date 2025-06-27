Фестиваль автофикшна «Я-театр»: уникальное событие в Театре.doc

С 1 по 6 июля 2025 года в Театре пройдет фестиваль автофикшна «я-театр», в рамках которого будет представлен спектакль «Настройщик». Этот проект создан Артемом Томиловым и Павлом Дороховым и уже успел завоевать внимание зрителей в Санкт-Петербурге.

О спектакле «Настройщик»

В 2023 году спектакль «Настройщик» рассказал историю Паши, который стал владельцем бизнеса по настройке пианино, параллельно активно участвуя в театральной жизни. Паша восемь лет руководил компанией с одним сотрудником, сам принимал звонки и настраивал пианино, встречая на своем пути удивительных людей. Позже он также стал руководителем мастерской по ремонту и реставрации пианино, что добавило в его жизнь новые вызовы.

Спектакль проходил в самой мастерской, сочетая элементы автофикшна и site-specific театра. Интересный вопрос, заданный Пашей Артему перед репетициями: «Кому интересна жизнь настройщика?» — оказался риторическим. Все семь показов прошли при полных залах, что подтверждает интерес публики к этой одновременно простой и сложной истории.

Перформанс в Бишкеке

Спустя год после премьеры, когда Паша и Артем переехали в Москву, спектакль завершил свое существование в прежнем формате. Однако осталась видеозапись, которая позволяет по-новому взглянуть на это произведение. В 2024 году в Кыргызстане Артем организовал оригинальное событие в рамках проекта «Гастроли в Бишкеке», где зрители смогли увидеть видеозапись и стать частью живого перформанса с участием актеров.

Теперь мы приглашаем вас на аналогичное событие в рамках фестиваля «я-театр». Вы станете свидетелями видеозаписи автофикшн-спектакля, которая будет дополнена живым действием перформеров.

Каст

Роль Павла Дорохова: Павел Дорохов

Павел Дорохов Режиссер: Артем Томилов

Не упустите возможность стать частью уникального театрального опыта! Ждем вас на фестивале «я-театр»!