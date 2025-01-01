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Настроение плюс
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Настроение плюс

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт «Настроение Плюс»: Погружение в мир поэзии и музыки

Приглашаем вас на уникальный концерт «Настроение Плюс», в рамках которого прозвучат лучшие произведения поэтессы Лары Белл. Ее песни — это не просто музыка, а целый мир, наполненный глубоким смыслом и эмоциями.

О чем песни Лары Белл?

Творчество Лары Белл затрагивает важнейшие моменты жизни: любовь, разлука, радость и горечь. В ее текстах петербуржцы находят отражение своих чувств — здесь и влюбленность, и печаль о несбывшихся мечтах, и надежда на лучшее. Каждый слушатель задается вопросом: «Есть ли счастье?»

Талант на сцене

На сцене выступят 9 талантливых артистов, которые в сопровождении балета «Sim-Sim» подарят вам незабываемые моменты. Это шоу обещает стать настоящим подарком для всех любителей театра и музыки.

Не упустите возможность!

Концерт пройдет в двух отделениях, каждое из которых наполнено бурей эмоций и впечатлений. Не упустите шанс добавить свой «плюс» к настроению и насладиться волшебством музыки и поэзии!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 8 октября
Санкт-Петербургский ДК железнодорожников Санкт-Петербург, Тамбовская, 63
19:00 от 900 ₽

В ближайшие дни

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