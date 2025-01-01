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Настроение — лето!
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Настроение — лето!

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Билеты от 490₽

О концерте/спектакле

Антистресс-терапия: Творчество и Сладости

Приглашаем вас на уникальную программу, которая станет настоящей антистресс-терапией. Это не просто занятие — это возможность погрузиться в мир творчества и насладиться сладкими угощениями!

Что вас ожидает?

  • Искусство росписи пряников: Под руководством опытных мастериц вы освоите технику росписи пряников, создавая настоящие произведения искусства.
  • Традиции летних праздников: Узнайте, как наши предки отмечали летние праздники, и почему русалкам была нужна одежда.
  • Древние народные игры: Поиграйте в увлекательные игры, которые были популярны среди наших предков.
  • Освежающий лимонад: Научитесь готовить лимонад, который поможет вам освежиться и вдохновиться.

Идеальный формат

Эта программа — великолепная идея для свидания, встречи с друзьями, коллегами или для нетворкинга. Длительность мероприятия составляет 1 час 20 минут, что делает его идеальным для того, чтобы расслабиться и насладиться творческим процессом.

Не упустите возможность провести время с пользой и удовольствием, создавая уникальные пряники и погружаясь в атмосферу народных традиций!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
15:15 от 490 ₽
6 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
17:45 от 490 ₽
7 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
15:30 от 490 ₽
8 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
13:45 от 490 ₽
9 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
15:30 от 490 ₽
10 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
18:45 от 490 ₽
11 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
13:15 от 490 ₽
12 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
17:00 от 490 ₽
15 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
13:45 от 490 ₽
16 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
17:15 от 490 ₽
18 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
11:30 от 490 ₽
21 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
16:00 от 490 ₽
23 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
15:00 от 490 ₽
24 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
18:45 от 490 ₽
28 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
11:30 от 490 ₽
30 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
13:15 от 490 ₽

В ближайшие дни

Входной билет в Музей Павла и Сергея Третьяковых
0+
Входной билет в Музей Павла и Сергея Третьяковых
7 августа в 13:30 Музей Павла и Сергея Третьяковых
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