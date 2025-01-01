Антистресс-терапия: Творчество и Сладости

Приглашаем вас на уникальную программу, которая станет настоящей антистресс-терапией. Это не просто занятие — это возможность погрузиться в мир творчества и насладиться сладкими угощениями!

Что вас ожидает?

Искусство росписи пряников: Под руководством опытных мастериц вы освоите технику росписи пряников, создавая настоящие произведения искусства.

Под руководством опытных мастериц вы освоите технику росписи пряников, создавая настоящие произведения искусства. Традиции летних праздников: Узнайте, как наши предки отмечали летние праздники, и почему русалкам была нужна одежда.

Узнайте, как наши предки отмечали летние праздники, и почему русалкам была нужна одежда. Древние народные игры: Поиграйте в увлекательные игры, которые были популярны среди наших предков.

Поиграйте в увлекательные игры, которые были популярны среди наших предков. Освежающий лимонад: Научитесь готовить лимонад, который поможет вам освежиться и вдохновиться.

Идеальный формат

Эта программа — великолепная идея для свидания, встречи с друзьями, коллегами или для нетворкинга. Длительность мероприятия составляет 1 час 20 минут, что делает его идеальным для того, чтобы расслабиться и насладиться творческим процессом.

Не упустите возможность провести время с пользой и удовольствием, создавая уникальные пряники и погружаясь в атмосферу народных традиций!