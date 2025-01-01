Приглашаем вас на уникальную программу, которая станет настоящей антистресс-терапией. Это не просто занятие — это возможность погрузиться в мир творчества и насладиться сладкими угощениями!
Эта программа — великолепная идея для свидания, встречи с друзьями, коллегами или для нетворкинга. Длительность мероприятия составляет 1 час 20 минут, что делает его идеальным для того, чтобы расслабиться и насладиться творческим процессом.
Не упустите возможность провести время с пользой и удовольствием, создавая уникальные пряники и погружаясь в атмосферу народных традиций!