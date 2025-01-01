Трибьют-концерт «Настоящий» в Уральском государственном театре эстрады

Александр Новиков — легенда русского романса, основатель уникального жанра, искусно сочетающего музыку и поэзию. Его творчество стало гимном искренности, любви, верности и патриотизма, которое трогает сердца зрителей.

С момента своего дебюта в 1980-х годах песенные произведения Новикова завоевали популярность не только в Урале, но и далеко за пределами России. Каждая его композиция — глубокая история, отражающая как боль, так и радость, надежду и, что немаловажно, настоящую правду жизни.

Лучшие произведения Александра Новикова и талантливые исполнители

Уральский театр эстрады приглашает вас на концерт, где прозвучат лучшие песни Александра Новикова в исполнении талантливых артистов театра. Это уникальная встреча с настоящим искусством — искусством, которое оставляет след в сердцах поколений.

Программа мероприятия

Концерт «Настоящий» включает авторскую музыку, поэзию и видеоархивы из документального фильма об Александре Новикове. Это спектакль-концерт, который обещает погрузить вас в мир искренних эмоций и впечатлений.

Обратите внимание, что участие Александра Новикова в программе не предусмотрено. Однако, его дух и наследие будут присутствовать на сцене в исполнении талантливых артистов.

Мы приглашаем вас прикоснуться к настоящему творчеству и вместе прочувствовать ту самую любовь, которую создает Александр Новиков через свою музыку. Не упустите шанс стать частью этого уникального события!