Рождественская сказка на льду: «Настоящий Щелкунчик»

Приглашаем вас на современное прочтение классической истории Эрнста Теодора Гофмана — спектакль «Настоящий Щелкунчик». Это уникальное событие, которое объединяет динамику фигурного катания, яркие костюмы, чарующую музыку и световое мультимедийное шоу, расскажет о важности веры в чудеса как для взрослых, так и для детей.

Хореография и исполнители

Хореограф-постановщик Никита Михайлов собрал для проекта лучших спортсменов по фигурному катанию из московских школ, а также победителей мировых первенств. Эти яркие и талантливые молодые люди с каждым представлением демонстрируют силу своего духа и мастерство.

Кроме того, в спектакле участвуют профессиональные акробаты и солисты известных ледовых шоу, что делает его еще более захватывающим.

Музыкальное оформление

Музыка играет важную роль в спектакле. В основе звучания лежит авторская переработка классических произведений П.И. Чайковского, а также новые инструментальные композиции и оригинальные песни, которые уже завоевали симпатии зрителей.

Звёздный состав

Зрители смогут насладиться озвучкой от популярных артистов: музыканта и актера Александра Устюгова, певицы Мариам Мерабовой и солистки мировых мюзиклов Теоны Дольниковой. Их участие добавляет дополнительную ценность к этому музыкальному спектаклю.

Уникальное зрелище для всей семьи

«Настоящий Щелкунчик» — это не просто спектакль, а невероятное зрелище, которое органично сочетает традиции классического театра и современные тенденции мировой индустрии развлечений. В рамках премьерного тура шоу уже посетило города Европы, России и Азии, и теперь ждет вас!