Приглашаем вас на современное прочтение классической истории Эрнста Теодора Гофмана — спектакль «Настоящий Щелкунчик». Это уникальное событие, которое объединяет динамику фигурного катания, яркие костюмы, чарующую музыку и световое мультимедийное шоу, расскажет о важности веры в чудеса как для взрослых, так и для детей.
Хореограф-постановщик Никита Михайлов собрал для проекта лучших спортсменов по фигурному катанию из московских школ, а также победителей мировых первенств. Эти яркие и талантливые молодые люди с каждым представлением демонстрируют силу своего духа и мастерство.
Кроме того, в спектакле участвуют профессиональные акробаты и солисты известных ледовых шоу, что делает его еще более захватывающим.
Музыка играет важную роль в спектакле. В основе звучания лежит авторская переработка классических произведений П.И. Чайковского, а также новые инструментальные композиции и оригинальные песни, которые уже завоевали симпатии зрителей.
Зрители смогут насладиться озвучкой от популярных артистов: музыканта и актера Александра Устюгова, певицы Мариам Мерабовой и солистки мировых мюзиклов Теоны Дольниковой. Их участие добавляет дополнительную ценность к этому музыкальному спектаклю.
«Настоящий Щелкунчик» — это не просто спектакль, а невероятное зрелище, которое органично сочетает традиции классического театра и современные тенденции мировой индустрии развлечений. В рамках премьерного тура шоу уже посетило города Европы, России и Азии, и теперь ждет вас!