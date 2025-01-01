Меню
Настоящий Щелкунчик
Киноафиша Настоящий Щелкунчик

Спектакль Настоящий Щелкунчик

0+
Режиссер Никита Михайлов
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Рождественская сказка на льду: «Настоящий Щелкунчик»

Приглашаем вас на современное прочтение классической истории Эрнста Теодора Гофмана — спектакль «Настоящий Щелкунчик». Это уникальное событие, которое объединяет динамику фигурного катания, яркие костюмы, чарующую музыку и световое мультимедийное шоу, расскажет о важности веры в чудеса как для взрослых, так и для детей.

Хореография и исполнители

Хореограф-постановщик Никита Михайлов собрал для проекта лучших спортсменов по фигурному катанию из московских школ, а также победителей мировых первенств. Эти яркие и талантливые молодые люди с каждым представлением демонстрируют силу своего духа и мастерство.

Кроме того, в спектакле участвуют профессиональные акробаты и солисты известных ледовых шоу, что делает его еще более захватывающим.

Музыкальное оформление

Музыка играет важную роль в спектакле. В основе звучания лежит авторская переработка классических произведений П.И. Чайковского, а также новые инструментальные композиции и оригинальные песни, которые уже завоевали симпатии зрителей.

Звёздный состав

Зрители смогут насладиться озвучкой от популярных артистов: музыканта и актера Александра Устюгова, певицы Мариам Мерабовой и солистки мировых мюзиклов Теоны Дольниковой. Их участие добавляет дополнительную ценность к этому музыкальному спектаклю.

Уникальное зрелище для всей семьи

«Настоящий Щелкунчик» — это не просто спектакль, а невероятное зрелище, которое органично сочетает традиции классического театра и современные тенденции мировой индустрии развлечений. В рамках премьерного тура шоу уже посетило города Европы, России и Азии, и теперь ждет вас!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 6 января
Универсальный дворец спорта «Молот» Пермь, Лебедева, 13
12:00 от 1000 ₽ 16:00 от 1000 ₽

Фотографии

Настоящий Щелкунчик Настоящий Щелкунчик Настоящий Щелкунчик Настоящий Щелкунчик Настоящий Щелкунчик Настоящий Щелкунчик Настоящий Щелкунчик Настоящий Щелкунчик Настоящий Щелкунчик

