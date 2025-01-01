Новогодний семейный спектакль в Екатеринбурге

Этот спектакль — волшебное путешествие в мир чуда, который объединяет реальность и волшебство в одно целое. Зрители, переступив порог театра, окажутся в уникальной рождественской атмосфере, где на входе их встретят ангелы. Весь спектакль погружает в дух праздника, слияния духовности и красоты, подчеркивая вечные ценности любви и добра.

Сюжет

Спектакль основан на пьесе «Поклонение пастухов», вдохновленной Евангелием от Луки, и рассказывает о рождении младенца Христа в Вифлееме. Вы отправитесь в путешествие вместе с Марией и Иосифом, разделите с героями простой и глубокий момент — рождение Сына Божьего. Эта история представлена через художественное движение, хоральную музыку и стихотворные тексты, которые находят отклик в каждом зрителе, независимо от возраста.

Магия и реальность

В основе спектакля — волшебство, с которым сталкиваются реальные люди, что делает его особенно трогательным и доступным для детей. Вся атмосфера, от ангелов на входе до живых огоньков в финале, помогает зрителям почувствовать, что волшебство рядом, оно в каждом из нас.

Рождественская Спираль

После спектакля для детей подготовлена особенная встреча — Рождественская Спираль. Это уникальная церемония, где дети пройдут под пение ангелов, проходя через спираль, которая символизирует путь к свету, к внутреннему свету каждого человека. В центре спирали они оставят свечу и получат подарок, символизируя свою часть в создании этого чудесного праздника.

Длительность:

Спектакль: 60 минут

Рождественская Спираль: 30 минут

Не пропустите возможность пережить настоящее Рождество!

Семейный спектакль "Настоящее Рождество" — это идеальный способ погрузиться в атмосферу праздника, узнать, что такое настоящее чудо и подарить детям воспоминания, которые останутся в их сердцах надолго.