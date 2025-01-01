Меню
Настоящее Рождество
Киноафиша Настоящее Рождество

Спектакль Настоящее Рождество

О концерте/спектакле

Новогодний семейный спектакль в Екатеринбурге

Этот спектакль — волшебное путешествие в мир чуда, который объединяет реальность и волшебство в одно целое. Зрители, переступив порог театра, окажутся в уникальной рождественской атмосфере, где на входе их встретят ангелы. Весь спектакль погружает в дух праздника, слияния духовности и красоты, подчеркивая вечные ценности любви и добра.

Сюжет

Спектакль основан на пьесе «Поклонение пастухов», вдохновленной Евангелием от Луки, и рассказывает о рождении младенца Христа в Вифлееме. Вы отправитесь в путешествие вместе с Марией и Иосифом, разделите с героями простой и глубокий момент — рождение Сына Божьего. Эта история представлена через художественное движение, хоральную музыку и стихотворные тексты, которые находят отклик в каждом зрителе, независимо от возраста.

Магия и реальность

В основе спектакля — волшебство, с которым сталкиваются реальные люди, что делает его особенно трогательным и доступным для детей. Вся атмосфера, от ангелов на входе до живых огоньков в финале, помогает зрителям почувствовать, что волшебство рядом, оно в каждом из нас.

Рождественская Спираль

После спектакля для детей подготовлена особенная встреча — Рождественская Спираль. Это уникальная церемония, где дети пройдут под пение ангелов, проходя через спираль, которая символизирует путь к свету, к внутреннему свету каждого человека. В центре спирали они оставят свечу и получат подарок, символизируя свою часть в создании этого чудесного праздника.

Длительность:

  • Спектакль: 60 минут
  • Рождественская Спираль: 30 минут

Не пропустите возможность пережить настоящее Рождество!

Семейный спектакль "Настоящее Рождество" — это идеальный способ погрузиться в атмосферу праздника, узнать, что такое настоящее чудо и подарить детям воспоминания, которые останутся в их сердцах надолго.

Купить билет на спектакль Настоящее Рождество

Декабрь
Январь
24 декабря среда
11:00
Новая актерская школа Екатеринбург, Радищева, 20
от 1500 ₽
14:00
Новая актерская школа Екатеринбург, Радищева, 20
от 1500 ₽
18:00
Новая актерская школа Екатеринбург, Радищева, 20
от 1500 ₽
25 декабря четверг
11:00
Новая актерская школа Екатеринбург, Радищева, 20
14:00
Новая актерская школа Екатеринбург, Радищева, 20
от 1500 ₽
18:00
Новая актерская школа Екатеринбург, Радищева, 20
от 1500 ₽
26 декабря пятница
11:00
Новая актерская школа Екатеринбург, Радищева, 20
от 1500 ₽
14:00
Новая актерская школа Екатеринбург, Радищева, 20
от 1500 ₽
18:00
Новая актерская школа Екатеринбург, Радищева, 20
от 1500 ₽
27 декабря суббота
11:00
Новая актерская школа Екатеринбург, Радищева, 20
от 1500 ₽
14:00
Новая актерская школа Екатеринбург, Радищева, 20
от 1500 ₽
18:00
Новая актерская школа Екатеринбург, Радищева, 20
от 1500 ₽
28 декабря воскресенье
11:00
Новая актерская школа Екатеринбург, Радищева, 20
от 1500 ₽
14:00
Новая актерская школа Екатеринбург, Радищева, 20
от 1500 ₽
18:00
Новая актерская школа Екатеринбург, Радищева, 20
от 1500 ₽
29 декабря понедельник
11:00
Новая актерская школа Екатеринбург, Радищева, 20
от 1500 ₽
14:00
Новая актерская школа Екатеринбург, Радищева, 20
от 1500 ₽
18:00
Новая актерская школа Екатеринбург, Радищева, 20
от 1500 ₽
30 декабря вторник
11:00
Новая актерская школа Екатеринбург, Радищева, 20
от 1500 ₽
14:00
Новая актерская школа Екатеринбург, Радищева, 20
от 1500 ₽
18:00
Новая актерская школа Екатеринбург, Радищева, 20
от 1500 ₽
2 января пятница
11:00
Новая актерская школа Екатеринбург, Радищева, 20
от 1500 ₽
14:00
Новая актерская школа Екатеринбург, Радищева, 20
18:00
Новая актерская школа Екатеринбург, Радищева, 20
3 января суббота
11:00
Новая актерская школа Екатеринбург, Радищева, 20
от 1500 ₽
14:00
Новая актерская школа Екатеринбург, Радищева, 20
от 1500 ₽
4 января воскресенье
11:00
Новая актерская школа Екатеринбург, Радищева, 20
от 1500 ₽
14:00
Новая актерская школа Екатеринбург, Радищева, 20
от 1500 ₽
5 января понедельник
11:00
Новая актерская школа Екатеринбург, Радищева, 20
от 1500 ₽
14:00
Новая актерская школа Екатеринбург, Радищева, 20
от 1500 ₽
6 января вторник
11:00
Новая актерская школа Екатеринбург, Радищева, 20
от 1500 ₽
14:00
Новая актерская школа Екатеринбург, Радищева, 20
от 1500 ₽
7 января среда
11:00
Новая актерская школа Екатеринбург, Радищева, 20
от 1500 ₽
14:00
Новая актерская школа Екатеринбург, Радищева, 20
от 1500 ₽
8 января четверг
11:00
Новая актерская школа Екатеринбург, Радищева, 20
от 1500 ₽
14:00
Новая актерская школа Екатеринбург, Радищева, 20
от 1500 ₽
9 января пятница
11:00
Новая актерская школа Екатеринбург, Радищева, 20
от 1500 ₽
14:00
Новая актерская школа Екатеринбург, Радищева, 20
от 1500 ₽
10 января суббота
11:00
Новая актерская школа Екатеринбург, Радищева, 20
от 1500 ₽
14:00
Новая актерская школа Екатеринбург, Радищева, 20
от 1500 ₽
11 января воскресенье
11:00
Новая актерская школа Екатеринбург, Радищева, 20
от 1500 ₽
14:00
Новая актерская школа Екатеринбург, Радищева, 20
от 1500 ₽

