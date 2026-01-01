Оповещения от Киноафиши
Настоящая принцесса
Киноафиша Настоящая принцесса

Спектакль Настоящая принцесса

Постановка
Театр Ермашова
Продолжительность  50 минут

О спектакле

Новая премьера в Театре Ермашова: «Настоящая принцесса»

Академия юных актёров на сцене родного театра ЛТЕ с гордостью представляет свою новую постановку «Настоящая принцесса». Этот спектакль перенесет зрителей в сказочный мир, полный волшебства и приключений.

Сюжет

В центре сюжета находится принц, который отправляется на поиски своей принцессы. Однако он не догадывается, что самое ценное и важное — это то, что находится совсем рядом. Путь к любви оказывается полон испытаний, которые помогут героям раскрыть истинные чувства.

Актеры и костюмы

Все артисты в этом спектакле — юные актеры, которые с легкостью завораживают зрителей своей искренней игрой. Яркие средневековые костюмы создают атмосферу сказки и делают каждую сцену запоминающейся. Этот спектакль обязательно тронет сердца как детей, так и взрослых.

Не упустите шанс увидеть эту удивительную постановку и поддержать молодые таланты!

Купить билет на спектакль Настоящая принцесса

Февраль
28 февраля суббота
12:00
Театр Ермашова г. Алматы, ул. Щепкина 35 (Мустафина-Рыскулбекова) вход с Мустафина.
от 2000 ₽

