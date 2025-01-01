Балет-сказка "Настенька" в Омске

Вас ждет замечательная музыкальная история, созданная на основе русских народных сказок, которая подарит радость и вдохновение всей семье. Приглашаем вас на спектакль "Настенька", который пройдет на основной сцене.

Сюжет

Либретто спектакля «Настенька» основано на знакомой каждому с детства сказке «Морозко». История рассказывает о приключениях милой девушки Настеньки, верного Ивана, капризной Марфуши, коварной Бабы-Яги и доброго Деда Мороза. Это классический сюжет о любви, преданности и справедливости найдет отклик в сердцах зрителей.

Музыкальное сопровождение

Спектакль насыщен мелодиями русских композиторов, что создает атмосферу волшебства и красоты. Зрители смогут насладиться великолепной музыкой, которая идеально подчеркивает яркие события на сцене.

Для всей семьи

Эта балетная постановка станет отличной возможностью познакомить детей с великолепным миром российской музыкальной классики. Веселая и поучительная сказка, полная захватывающих моментов и красивых мелодий, подарит всем зрителям теплые воспоминания и положительные эмоции.

Приходите и откройте для себя волшебство театра вместе с нами!