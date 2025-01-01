Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Настенька
Киноафиша Настенька

Спектакль Настенька

Постановка
Омский музыкальный театр 0+
Продолжительность 60 минут
Возраст 0+

О спектакле

Балет-сказка "Настенька" в Омске

Вас ждет замечательная музыкальная история, созданная на основе русских народных сказок, которая подарит радость и вдохновение всей семье. Приглашаем вас на спектакль "Настенька", который пройдет на основной сцене.

Сюжет

Либретто спектакля «Настенька» основано на знакомой каждому с детства сказке «Морозко». История рассказывает о приключениях милой девушки Настеньки, верного Ивана, капризной Марфуши, коварной Бабы-Яги и доброго Деда Мороза. Это классический сюжет о любви, преданности и справедливости найдет отклик в сердцах зрителей.

Музыкальное сопровождение

Спектакль насыщен мелодиями русских композиторов, что создает атмосферу волшебства и красоты. Зрители смогут насладиться великолепной музыкой, которая идеально подчеркивает яркие события на сцене.

Для всей семьи

Эта балетная постановка станет отличной возможностью познакомить детей с великолепным миром российской музыкальной классики. Веселая и поучительная сказка, полная захватывающих моментов и красивых мелодий, подарит всем зрителям теплые воспоминания и положительные эмоции.

Приходите и откройте для себя волшебство театра вместе с нами!

Купить билет на спектакль Настенька

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
22 февраля воскресенье
11:00
Омский музыкальный театр Омск, 10 лет Октября, 2
от 350 ₽

Фотографии

Настенька Настенька Настенька Настенька Настенька Настенька Настенька

В ближайшие дни

Альбом
16+
Драма Классическая драма
Альбом
18 января в 19:00 Омский театр драмы
от 250 ₽
Бамбуковый остров
0+
Детский Музыка Премьера
Бамбуковый остров
6 января в 13:30 Пятый театр
от 400 ₽
Резиденция Деда Мороза в дендросаду им. Г. И. Гензе. «Морозко»
0+
Детские елки Детский
Резиденция Деда Мороза в дендросаду им. Г. И. Гензе. «Морозко»
30 декабря в 18:00 Дендрологический сад им. Гензе
Билеты
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше