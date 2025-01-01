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Билеты
Настасья Самбурская
Билеты от 3500₽
Киноафиша Настасья Самбурская

Настасья Самбурская

18+
Возраст 18+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Настасья Самбурская: Музыкальное Шоу в МТ Music Bar

Настасья Самбурская, известная певица, актриса и телеведущая, готова порадовать своих поклонников новым театрализованным шоу. Лауреат премии «Шансон года» привнесет в свои выступления уникальную атмосферу, которая оставит незабываемые впечатления.

Музыка, которая покоряет сердца

Музыкальные произведения Настасьи звучат на крупнейших радиостанциях страны и активно вирусятся в социальных сетях. Ее хиты, такие как «Ой, Девочки», «Фраер», «Ах, уедь!», «Безответная» и «Сильная», уже завоевали сердца многих слушателей.

Новые треки для поклонников

Не пропустите возможность услышать новый трек «Невеста», выпущенный в апреле совместно со Стасом Костюшкиным, а также майский фит с VESNA305 под названием «Глупые люди». Эти композиции обещают стать настоящими хитами и будут представлены на концерте.

Уникальное театрализованное шоу

Настасья умеет превращать свои живые выступления в захватывающее театрализованное шоу. Ожидайте яркие костюмы, интересные сценические решения и потрясающие визуальные эффекты, которые сделают каждое выступление незабываемым.

Не упустите шанс увидеть Настасью Самбурскую в действии! 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 сентября
МТ Music Bar Москва, Н.Арбат, 15
20:00 от 3500 ₽

Фотографии

Настасья Самбурская Настасья Самбурская Настасья Самбурская Настасья Самбурская Настасья Самбурская Настасья Самбурская Настасья Самбурская Настасья Самбурская Настасья Самбурская Настасья Самбурская Настасья Самбурская Настасья Самбурская Настасья Самбурская Настасья Самбурская Настасья Самбурская Настасья Самбурская Настасья Самбурская Настасья Самбурская Настасья Самбурская

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