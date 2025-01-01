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Настасья Хрущева. Диалог: тупики и стратегии
Киноафиша Настасья Хрущева. Диалог: тупики и стратегии

Настасья Хрущева. Диалог: тупики и стратегии

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 9 декабря
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
19:00

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