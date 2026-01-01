«Наследие Великой степи» от театра «Астана Балет»

2 июня в рамках Международного фестиваля искусств для детей и молодёжи «Сириус — Роза Хутор» состоится вечер-открытие гастролей театра «Астана Балет» с программой «Наследие Великой степи». Этот спектакль — одна из ярких визиток казахстанского хореографического коллектива, который славится уникальным сочетанием классической хореографии, современного танца и национальных традиций.

Уникальный репертуар театра

Театр «Астана Балет» предлагает зрителям разнообразные постановки, включая мировую классику и авторские работы, вдохновленные культурой Казахстана. В репертуаре театра можно найти работы таких выдающихся хореографов, как Джордж Баланчин и Юрий Григорович.

Содержание программы

Спектакль «Наследие Великой степи» состоит из хореографических миниатюр и фрагментов балетов, в которых ярко отражается национальный колорит. В центре внимания — образ женщины Великой степи: она нежна, сильна и одухотворена. Программа включает в себя музыку известных казахских композиторов и народные мотивы, что создает уникальный художественный мир.

Музыкальное сопровождение

Зрителям предстоит услышать композиции, основанные на кюях Курмангазы и Дины Нурпеисовой, а также обработку лирики Шамши Калдаякова и этно-композиций группы HASSAK. Спектакль включает в себя такие номера, как «Ақ қыз» (Пленительная нежность), «Балбырауын» (Вольная степь) и «Тәңір сыйы — Ақ жол» (Благословенный путь), которые раскроют темы природы, женской красоты и народной мифологии.

Детали спектакля

Возрастная категория: 6+

Программа включает участие этно-фольклорной группы HASSAK и признанных хореографов Казахстана. Художники по костюмам, такие как заслуженный деятель Казахстана Муслим Жумагалиев, придадут каждому номеру уникальность и атмосферу.

Ждем вас на этом замечательном спектакле, который подарит вам вдохновение и познакомит с богатством казахской культуры!

Обратите внимание, что возможны изменения в программе.