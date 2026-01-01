Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Наследие Великой степи
Киноафиша Наследие Великой степи

Спектакль Наследие Великой степи

6+
Возраст 6+

О спектакле

«Наследие Великой степи» от театра «Астана Балет»

2 июня в рамках Международного фестиваля искусств для детей и молодёжи «Сириус — Роза Хутор» состоится вечер-открытие гастролей театра «Астана Балет» с программой «Наследие Великой степи». Этот спектакль — одна из ярких визиток казахстанского хореографического коллектива, который славится уникальным сочетанием классической хореографии, современного танца и национальных традиций.

Уникальный репертуар театра

Театр «Астана Балет» предлагает зрителям разнообразные постановки, включая мировую классику и авторские работы, вдохновленные культурой Казахстана. В репертуаре театра можно найти работы таких выдающихся хореографов, как Джордж Баланчин и Юрий Григорович.

Содержание программы

Спектакль «Наследие Великой степи» состоит из хореографических миниатюр и фрагментов балетов, в которых ярко отражается национальный колорит. В центре внимания — образ женщины Великой степи: она нежна, сильна и одухотворена. Программа включает в себя музыку известных казахских композиторов и народные мотивы, что создает уникальный художественный мир.

Музыкальное сопровождение

Зрителям предстоит услышать композиции, основанные на кюях Курмангазы и Дины Нурпеисовой, а также обработку лирики Шамши Калдаякова и этно-композиций группы HASSAK. Спектакль включает в себя такие номера, как «Ақ қыз» (Пленительная нежность), «Балбырауын» (Вольная степь) и «Тәңір сыйы — Ақ жол» (Благословенный путь), которые раскроют темы природы, женской красоты и народной мифологии.

Детали спектакля

Возрастная категория: 6+

Программа включает участие этно-фольклорной группы HASSAK и признанных хореографов Казахстана. Художники по костюмам, такие как заслуженный деятель Казахстана Муслим Жумагалиев, придадут каждому номеру уникальность и атмосферу.

Ждем вас на этом замечательном спектакле, который подарит вам вдохновение и познакомит с богатством казахской культуры!

Обратите внимание, что возможны изменения в программе.

Купить билет на спектакль Наследие Великой степи

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
2 июня вторник
19:00
Роза-холл Сочи, пос. Красная Поляна, горнолыжный курорт «Роза Хутор», наб. Лаванда, 6
от 1100 ₽

В ближайшие дни

Анна Каренина (Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана)
12+
Балет

Анна Каренина (Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана)

11 августа в 19:00 Концертный центр «Сириус»
Билеты
Доктор знает всё
16+
Комедия

Доктор знает всё

10 июня в 19:00 Зимний театр
от 2000 ₽
Почему я?
18+
Драма Моноспектакль

Почему я?

21 августа в 20:00 Зимний театр
Билеты
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше